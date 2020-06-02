Хазенхюттль продлит контракт с «Саутгемптоном»

Босс «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист TalkSPORT.
52-летний австрийский специалист намерен подписать новый четырехлетний контракт со «святыми».
«Саутгемптон» объявит о заключении соглашения с тренером в ближайшее время.
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У Вас авторизация 02.06.2020 00:07 +400 очков.
Первого числа месяца, у Вас никаких действий на сайте не было, кроме как стартовый капитал +100