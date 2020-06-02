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Хазенхюттль продлит контракт с «Саутгемптоном»

сегодня, 08:47

Босс «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист TalkSPORT.

52-летний австрийский специалист намерен подписать новый четырехлетний контракт со «святыми».

«Саутгемптон» объявит о заключении соглашения с тренером в ближайшее время.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Maikl322 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Добрый день. Авторизация +400 очков, раз в сутки.
У Вас авторизация 02.06.2020 00:07 +400 очков.
Первого числа месяца, у Вас никаких действий на сайте не было, кроме как стартовый капитал +100
DXTK
DXTK
сегодня в 09:08
нужно дождаться окончания сезона, все видели уровень игры саута при нем в начале сезона
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:51
это нормальная ситуация))
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