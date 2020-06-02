Итальянский специалист по физподготовке Джовани покинул «Химки»

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Пресс-служба ФК «Химки» сообщает, что итальянский специалист по физподготовке Серджо Джовани покинул клуб.

У тренера клуба из ФНЛ подошел к концу контракт, «Химки» не стали продлевать соглашение с итальянцем.

⚡Итальянский специалист по физподготовке Серджо Джовани покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта.



Клуб благодарит Серджо за профессиональную работу и успешный сезон, проведенный в красно-чёрной семье! Искренне желаем дальнейших успехов в карьере! pic.twitter.com/ZWWw9zYf5a — ФК Химки (@fc_khimki) June 2, 2020

Ранее пять футболистов также покинули «Химки».