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Итальянский специалист по физподготовке Джовани покинул «Химки»

сегодня, 11:41

Пресс-служба ФК «Химки» сообщает, что итальянский специалист по физподготовке Серджо Джовани покинул клуб.

У тренера клуба из ФНЛ подошел к концу контракт, «Химки» не стали продлевать соглашение с итальянцем. 

Ранее пять футболистов также покинули «Химки».

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Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 13:08
Странно, что он вообще там был.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:47
Войти в РПЛ, чтобы через год выйти.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:56
Странно) не Джовани не захотел продлевать соглашение, а Химки...)
Брулин
Брулин
сегодня в 11:55
Гендиректор «Химок» Иванов: «Две встречи с потенциальными инвесторами в начале недели»
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