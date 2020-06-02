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Семь футболистов «Карпат» заражены коронавирусом

сегодня, 13:42

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщает, что тесты семи футболистов львовских «Карпат» на коронавирус дали положительный результат.

К сожалению, ситуация во Львове очень серьёзная. Во время первой серии тестов уже было обнаружено 13 случаев инфицирования, семь из них — игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая серия тестов. «Карпаты» точно уйдут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодёжный состав. Если там все здоровы.

Ранее стало известно, что матч УПЛ перенесён из-за коронавируса в «Карпатах».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:31
ну наверное опять будут москали виноваты))
sir_Alex
sir_Alex ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:55
Или "та"...согласен!
feris1
feris1
сегодня в 14:53
Правительство Украины явно занижает и скрывает истинную статистику инфецированых короной.
Footbolista
Footbolista ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 14:18, ред.
ще краще)...так вроде...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:16
А по официальной статистике, которую выдают власти Украины и не скажешь...там тишь да гладь...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:14
Переболеют – станут ещё краще і сильніше!😊
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:06
Украинский журналист Артем Франков рассказал о возобновлении чемпионата Украины. "По неофициальным данным, проект федерации по возобновлению неделю лежал в правительстве. Нужно было донести еще какие-то документы, но никто не удосужился это узнать. Конечно, все это можно было решить быстрее. Сейчас получается, что официальное решение о возобновлении сезона было принято за 3 дня до первых игр. Это абсурд." И чему удивляться? Как в песне из фильма "что они не делают, не идут дела" Футболистам здоровья.
Bikzon
Bikzon
сегодня в 14:03
Это вполне понятно ввиду турнирного положения. В цивилизованой стране команду бы сняли с чемпионата.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:54
Оказывается и на Украине есть вирус.
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 13:54
Наверное, в Киев ездили.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:51
Здоровья футболистам Карпат
drug01
drug01
сегодня в 13:43
Это просто беда
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