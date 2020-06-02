Семь футболистов «Карпат» заражены коронавирусом

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщает, что тесты семи футболистов львовских «Карпат» на коронавирус дали положительный результат.
К сожалению, ситуация во Львове очень серьёзная. Во время первой серии тестов уже было обнаружено 13 случаев инфицирования, семь из них — игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая серия тестов. «Карпаты» точно уйдут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодёжный состав. Если там все здоровы.
Ранее стало известно, что матч УПЛ перенесён из-за коронавируса в «Карпатах».