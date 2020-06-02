Слуцкий: «Я плакал, когда прощался с болельщиками „Халла“»

Главный тренер «Рубина» вспомнил свое увольнение из «Халл Сити» в декабре 2017 года:

Когда владелец клуба попрощался со мной, то я отправился закупаться в последний раз, потому что мне нужен был новый чемодан.

Не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе. Люди, сидящие внутри них, вышли, чтобы увидеть меня. Они говорили обо мне много хороших слов. Я плакал. Все говорили, что я хороший человек и отличный тренер. Никогда у меня не было чего-либо подобного.

Обычно день увольнения не является лучшим днем в жизни. Но для меня это был важный день из-за реакции фанатов «Халл Сити». Не мог поверить в это.