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Слуцкий: «Я плакал, когда прощался с болельщиками „Халла“»

вчера, 17:36

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил свое увольнение из «Халл Сити» в декабре 2017 года:

Когда владелец клуба попрощался со мной, то я отправился закупаться в последний раз, потому что мне нужен был новый чемодан.

Не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе. Люди, сидящие внутри них, вышли, чтобы увидеть меня. Они говорили обо мне много хороших слов. Я плакал. Все говорили, что я хороший человек и отличный тренер. Никогда у меня не было чего-либо подобного.

Обычно день увольнения не является лучшим днем в жизни. Но для меня это был важный день из-за реакции фанатов «Халл Сити». Не мог поверить в это.

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Все комментарии
Abris
Abris
вчера в 19:37
А болельщики плакали от радости.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:09
Опять типа так ненавязчиво о себе любимом, как его лелеяли, любили...
Впереди труднейшие матчи, а он опять "плакаль".
Пожалейте его, скоро опять будет плакать.
Sargent
Sargent
вчера в 18:11
Скоро заплачешь, когда попадешь в пердив.
ДСА
ДСА
вчера в 18:10
Побыл немного аристократом.
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:49
Лёня !Ты плакал что мало нагрёб!!!
LOpp
LOpp
вчера в 17:49
Болельщики Халла тоже плакали... от счастья
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:49
Новый чемодан для денег Лене понадобился...
drug01
drug01
вчера в 17:41
Для опыта это было хорошо!
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 17:41
Ты не пацан тогда
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:39
хороших игр тебе лёня!!!
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