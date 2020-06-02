«Тамбов»: «Мы должны сохранить прописку в РПЛ»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о задачах на доигровку сезона.

Поставленные перед командой и тренерским штабом цели никто не отменял – мы должны сохранить прописку в Премьер-Лиге. Конечно, текущее 11-е место не может не радовать, но турнирная таблица в нижней ее части достаточно плотная, и все может поменяться буквально через несколько туров. Нам предстоит непростой отрезок длиной в восемь туров. Давать сейчас какие-то прогнозы, наверное, будет некорректно, ведь нынешняя ситуация по-своему уникальное явление для российского футбола. Кто к ней лучше адаптируется, тот и сможет решить свои задачи на окончание турнира.