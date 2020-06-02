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«Тамбов»: «Мы должны сохранить прописку в РПЛ»

вчера, 17:26

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о задачах на доигровку сезона.

Поставленные перед командой и тренерским штабом цели никто не отменял – мы должны сохранить прописку в Премьер-Лиге. Конечно, текущее 11-е место не может не радовать, но турнирная таблица в нижней ее части достаточно плотная, и все может поменяться буквально через несколько туров. Нам предстоит непростой отрезок длиной в восемь туров. Давать сейчас какие-то прогнозы, наверное, будет некорректно, ведь нынешняя ситуация по-своему уникальное явление для российского футбола. Кто к ней лучше адаптируется, тот и сможет решить свои задачи на окончание турнира.

Ранее стало известно, что клуб доиграет чемпионат России в Нижнем Новгороде. 

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Все комментарии
Columb
Columb
вчера в 18:13
Удачи вам!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:11
Ахмат должны выбить в ФНЛ!
Zimmer
Zimmer
вчера в 17:55
Давайте, дерзайте.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:29
ну так это вам решать то))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:27
Минус Оренбург, Химки и Ротор - шансы растут.
beefs
beefs
вчера в 17:27
ну так все в ваших ногах...
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