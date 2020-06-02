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Емельянов: «„Оренбург“ не хотят видеть в РПЛ? Так может показаться»

сегодня, 15:57

Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов рассказал о перспективах команды в РПЛ.

Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.

Сможет ли команда остаться в РПЛ? Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, хоть и незаменимых нет. К тому же у «Оренбурга» очень сложный календарь. Поэтому просто точно не будет.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 16:26
Ну это врядли
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:26
То что Оренбург все стало ясно ещё зимой, после ухода Федотова к прямым конкурентам.
Climent
Climent
сегодня в 16:21
Оренбург нужен РПЛ хотя бы для того, чтобы oбыгрывать свиней.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:03
посмотрим)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:02
Газпром задавит всех кто не хочет видеть Оренбург в РПЛ.
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