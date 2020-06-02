Емельянов: «„Оренбург“ не хотят видеть в РПЛ? Так может показаться»

Бывший главный тренер «Оренбурга» рассказал о перспективах команды в РПЛ .

Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ . Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.