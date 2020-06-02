ГлавнаяНовости

Гильерме: «„Локомотив“ надеется занять первое или второе место»

вчера, 17:02

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился мнением о подготовке к возобновлению сезона:

Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы.

Мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю.

График команды сейчас почти как сборы перед сезоном. Процесс такой же – нас закрыли на базе, тренируемся дважды в день.

Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались – возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас все понятно – будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.

Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей. Если руководство разрешило играть, нужно принять ситуацию и серьезно к ней отнестись. Без зрителей будет скучно, но главное, что футбол возвращается. Не играть совсем намного скучнее, чем играть без зрителей.

Несколько раз переписывались с Коченковым, который заразился коронавирусом. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках.

Все новости
Тарханов: «Зря руководители „Локомотива“ так поступили с Сёминым»
Сегодня, 01:59 Комментарии0
Сёмин заявил, что не собирается завершать карьеру
Сегодня, 01:09 Комментарии2
Радимов: «Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел»
Вчера, 22:16 Комментарии12
Николич: «Мы должны закончить этот сезон с хорошим результатом»
Вчера, 21:00 Комментарии3
Николич: «Общался с Кикнадзе с конца февраля»
Вчера, 20:49 Комментарии14
Юран: «„Химки“ продолжают переговоры с инвесторами. 3 июня будут уточнения»
Вчера, 20:24 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
вчера в 18:35, ред.
У вас денег на судей не хватит на 1е место. И Сухина не поможет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:21
Пандемия в голове!!!
andrefino13
andrefino13
вчера в 17:16
Жаль в Спартак его Семин не отпустил...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:16
Теперь в пятёрку бы попасть
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14, ред.
Первое из области фантастики
severnyj84
severnyj84
вчера в 17:13
Он о чем?
Судья Иванов
Судья Иванов
вчера в 17:06
Это даже не смешно.
shlomo
shlomo
вчера в 17:03
Совсем ориентацию потерял
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100