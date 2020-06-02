Уткин: «Предлагаю защитить Черевченко от Сёмина»

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение главным тренером тульского «Арсенала»:

А теперь я предлагаю всем слезоточцам по мерзкому увольнению Палыча защитить замечательного тренера Черевченко, который создал самобытную команду, уже давшую путевку в жизнь Бакаеву и Лесовому, которого мерзко выгоняют и ждут на его место какого-то алчного старика.

Если Черевченко увольняют, если он не устраивает, я считаю — все руководство должно уйти вместе с ним. В том числе губернатор. И так далее.