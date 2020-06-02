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Уткин: «Предлагаю защитить Черевченко от Сёмина»

вчера, 17:20

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Юрия Сёмина главным тренером тульского «Арсенала»:

А теперь я предлагаю всем слезоточцам по мерзкому увольнению Палыча защитить замечательного тренера Черевченко, который создал самобытную команду, уже давшую путевку в жизнь Бакаеву и Лесовому, которого мерзко выгоняют и ждут на его место какого-то алчного старика.

Если Черевченко увольняют, если он не устраивает, я считаю — все руководство должно уйти вместе с ним. В том числе губернатор. И так далее.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:25
Съедают друг-друга, ничего человечного не осталось. Бабла хоть булками жуй, а все равно по головам норовят пройтись. Кто-то из журналистов говорил, что типа, как Семину было тяжело работать с мыслями, что его уволят.
А, какого теперь Черевченко?
Семин тренировал Анжи, Мордовию. Не получилось.
severnyj84
severnyj84
вчера в 18:32
Васе лучше свиней любимых защищать.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:03
"которого мерзко выгоняют и ждут на его место какого-то алчного старика." С Черевченко контракт продлили до конца сезона пока, а дальше в зависимости от результата насколько известно.. Так кто его выгоняет? Руководство "Арсенала" сделало официальное заявление что выгонит и пригласит Семина? Или баба Маня на базаре сказала, которая семечки продает? Так кого защищать? А если "Арсенал" условно проиграет 6 матчей из 8 и скатится в зону вылета Вы тоже будете визжать "руки прочь от талантливого тренера, продлите ему контракт?"
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:53, ред.
Вася и губернатора пристегнул для хайпа...
Пора тебе Вася в США ехать...там бардак...без тебя не разобраться...
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 17:45
А кто защитит нас от Уткина???
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:37
77мет обратился к слезоточцам 😂😂😂
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:27
а с чего боров ты взял что его собираются увольнять?? шнобель что ли напел? али приснилось?))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:22
Что то в этом есть.
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