ГлавнаяНовости

Павлюченко: «Это не я забил, это Чех пропустил»

вчера, 16:45

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на признание его гола лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы.

Это не я забил, это Чех пропустил, ха-ха-ха. Вообще хотел Шаве (Андрею Аршавину — прим.) передачу отдать, но смотрю, что он слабо открывается. Тогда подумал, что придется самому. Пришлось обыграть семерых и забить не в своем стиле.

Если серьезно, это приятно, когда твой гол признают лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы. Удачно качнул чехов и приложился. Конечно, жаль, что тогда далеко не продвинулись, мы начали хорошо, но закончилось все плохо. Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, это большая награда и очень престижно.

Все новости
Тарханов: «Зря руководители „Локомотива“ так поступили с Сёминым»
Сегодня, 01:59 Комментарии0
Сёмин заявил, что не собирается завершать карьеру
Сегодня, 01:09 Комментарии2
Радимов: «Кокорин — хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел»
Вчера, 22:16 Комментарии12
Николич: «Мы должны закончить этот сезон с хорошим результатом»
Вчера, 21:00 Комментарии3
Николич: «Общался с Кикнадзе с конца февраля»
Вчера, 20:49 Комментарии14
Юран: «„Химки“ продолжают переговоры с инвесторами. 3 июня будут уточнения»
Вчера, 20:24 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:12
Неплохо он тогда приложился, доведя счёт до крупного. Ну а закончилось всё как всегда, очень позорненько в матче с мёртвой Грецией.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:16
Только глагол н чего путного не забил
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:01
Лучший гол с провального Евро - это оригинально и по нашему.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:46
в этом вся правда)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 16:46
Очень сильно скромничает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100