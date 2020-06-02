Павлюченко: «Это не я забил, это Чех пропустил»

Экс-нападающий сборной России отреагировал на признание его гола лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы.

Это не я забил, это Чех пропустил, ха-ха-ха. Вообще хотел Шаве (Андрею Аршавину — прим.) передачу отдать, но смотрю, что он слабо открывается. Тогда подумал, что придется самому. Пришлось обыграть семерых и забить не в своем стиле.

Если серьезно, это приятно, когда твой гол признают лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы. Удачно качнул чехов и приложился. Конечно, жаль, что тогда далеко не продвинулись, мы начали хорошо, но закончилось все плохо. Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, это большая награда и очень престижно.