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Николич: «В „Локомотиве“ собраны отличные игроки. Верю в команду»

вчера, 18:29

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил состав «железнодорожников», а также рассказал, как изменится игра команды:

Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей. И только потом можно говорить о трансферах. В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. Мы должны стремиться выигрывать все матчи. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба.

К сожалению, пока не общался с кем-то из игроков. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов. Важен каждый день, хочется скорее присоединиться к команде.

У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны.

А уже в команде мы обсудим организацию игры в атаке и обороне, прессинг, контратаки, стандарты и все наши внутренние нюансы. Но так как времени мало, очень важно ничего не ломать, а уделить внимание деталям. Иначе это будет не продуктивно. Я очень верю в команду.

Ранее Николич заявил, что у него во всех командах были отличные отношения с болельщиками.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:21
Много таких верующих в команду до тебя было, а результат давал только Семин.
bamana
bamana
вчера в 19:35
никогда не болел за Локо,но то,как поступили с Палычем-это форменный маразм! Уверен,все кончится очень плохо для них!
bamana
bamana
вчера в 19:33
как бы ты Николич не обо76ся!
izrafel
izrafel
вчера в 19:29
И пустит Локо под откос....верните Палыча!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:48
Верят в спартаке а тебе работать придётся.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:38
скоро всё узнаешь)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:38
Что он ещё мог сказать... Время расставит всё на свои места...
Арбалет
Арбалет
вчера в 18:29
А кто их собрал?
beefs
beefs
вчера в 18:29
поживем и увидим...
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