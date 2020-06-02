Николич: «В „Локомотиве“ собраны отличные игроки. Верю в команду»

Новый главный тренер «Локомотива» оценил состав «железнодорожников», а также рассказал, как изменится игра команды:

Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей. И только потом можно говорить о трансферах. В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. Мы должны стремиться выигрывать все матчи. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба.

К сожалению, пока не общался с кем-то из игроков. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов. Важен каждый день, хочется скорее присоединиться к команде.

У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны.

А уже в команде мы обсудим организацию игры в атаке и обороне, прессинг, контратаки, стандарты и все наши внутренние нюансы. Но так как времени мало, очень важно ничего не ломать, а уделить внимание деталям. Иначе это будет не продуктивно. Я очень верю в команду.