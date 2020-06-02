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Николич: «У меня всегда были отличные отношения с болельщиками»

вчера, 18:23

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что не боится давления со стороны болельщиков после увольнения Юрия Сёмина:

Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:50
в России забоишься)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:57
Я боюсь, Марко, что неадекватные болельщики, которых в любой стране достаточно, а в нашей особенно, отобьют у вас всякую охоту работать в "Локомотиве". Они могут создать вам такую невыносимую обстановку, что вы сами постараетесь убраться из России. Поэтому предлагаю вам следующее: внести в контракт дополнительный пункт на этот счёт, а именно - в случае создания такой обстановки вы имеете право расторгнуть его в одностороннем порядке со всеми вытекающими последствиями - выплаты вам всей суммы по контракту.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:24
Бояться не стоит, надо делом доказывать, а там поглядим.
Николич не виноват в не продлении Палыча, но ему будет очень сложно.
Тем не менее удачи Марко в Локо!!!
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:19
Для начала лизнул болельщикам неплохо.
andrefino13
andrefino13 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:16
Мы это уже проходили, придёт, лет через десять, когда Палыч вернётся... Только Палычу уже 73...
berda2003
berda2003
вчера в 20:13
по принципу, хоть куда-нибудь... - николич
а бы, кого-нибудь, только не Сёмин... - каканадзе
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:11, ред.
Он даже не понимает куда идёт,.. В РПЛ любая команда может вынести другую, и здесь нет разницы на первом ты месте , или на шеснадцатом, видимо это ему не объяснили. Если удержит команду на пятом месте, в чём я сомневаюсь, то уже для Кикнадзе будет мед...
bamana
bamana
вчера в 19:36
..считай теперь эти отношения в прошлом! Болелы Локо тебе -крысе не простят этого!
112910415
112910415
вчера в 19:05
непривычно будет
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:51
И не дай Бог провалишься...то получишь по полной...
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:47
Очень тяжело ему будет установить хорошие отношения с болелами. Несколько поражений, потеря места в ЛЧ и давай, до свидания!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:47
Будет успех и будет уважение. А иначе.... 🤔🤔🤔
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:37
Николич правильно всё сказал. Палычу уважуха, а признание болельщиков придёт со временем, если будут успехи
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:37
ты почувствуешь их любовь))) готовься лучше)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:35
"Важно, что будет в конце." Ну Вам то переживать нечего. Не вывезете, хапните неустойку и тренировать уловную "Войводину", но уже с солидной суммой на счету. А может и получится, в любом случае внакладе не останетесь.
Lukajs
Lukajs
вчера в 18:26
Со своими болельщиками.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:23
это просто отлично
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