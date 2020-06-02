Николич: «Мы должны закончить этот сезон с хорошим результатом»

Наставник «Локомотива» поделился первыми впечатлениями на новом месте работы.

«Локомотив» на слуху в Европе. Здесь хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Важно, что за «Локомотивом» стоит большая компания – ОАО « РЖД ». У команды потрясающие болельщики. «Локомотив» с точки зрения организации работы клуба стоит на ступень выше всех моих предыдущих мест работы.

Я следил за РПЛ , как и за другими европейскими лигами, – это часть моей работы. Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европе.

В последние два сезона я видел много матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов. Но никогда не комментирую выступления других команд, кроме той, которую я тренирую. Для меня игроки, коллеги-тренеры, болельщики и клуб – это святые вещи. Привык проявлять уважение ко всем. Это мой стиль. И надеюсь, что ко мне будут относиться таким же образом.

Знаком ли я с кем-то из игроков «Локомотива»? Лично – пока нет. Надеюсь, что скоро встречусь с ними. Я приехал в Москву 30 мая. Но из-за ситуации с коронавирусом может случиться так, что мы с моими помощниками, которые прилетели вместе со мной, присоединимся к команде всего за несколько дней до возобновления чемпионата. Это может быть проблемой. Но как только власти предоставят нам возможность присоединиться к команде, я сразу же выйду на тренировочное поле. Пока я нахожусь в ежедневном контакте с тренерами команды – Олегом Пашининым, Дмитрием Лоськовым, Сергеем Алексеевым и Зауром Хаповым. В первые дни после долгой паузы они уже проделали хорошую работу.

Мы знаем, чего хотим достичь в ближайшее время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также я прекрасно понимаю, что болельщики хотят и ждут побед. Последние семь лет в трёх разных странах я работал в клубах, которые, возможно, не имеют громкого имени. Но от них, как и от «Локомотива», ждали побед. Давление в этом плане было серьёзным. Но если нет давления, значит нет амбиций. У «Локомотива» они есть!

Сейчас для меня самое главное – начать работать с командой. Мы должны закончить сезон-2019/20 с хорошим результатом. Я хочу увидеть и лучше узнать нынешних игроков «Локомотива». Потом наступит трансферный период, которым мы воспользуемся. Конечно, некоторые изменения необходимы. Но я никогда не называю конкретных имён публично. Это внутренняя политика клуба. Вам нужно немного набраться терпения, а мы должны доработать планы и после последнего сможем вернуться к обсуждению этого вопроса.