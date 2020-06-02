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Радимов — о зрителях на матчах: «Если подойти с умом, то проблем не будет»

вчера, 20:13

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о разрешении Роспотребнадзора допустить болельщиков на матчи РПЛ после возобновления сезона:

Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч и 10% — это небольшая цифра. Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию. Если параллельно идут матчи чемпионата Беларуси и чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси —футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи. Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь, надо думать о человеческом здоровье.

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Lazurny
Lazurny
сегодня в 00:51
И то правда.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 22:25
Классик сказал по аналогичному поводу: "Хотели, как лучше, получилось, как всегда".
С тех пор изменилось только одно- мы уже не хотим, как лучше, а делаем, как всегда.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:55
получится не с умом а как всегда))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:41
У нас во всех сферах жизнедеятельности проблем настолько до хрена что очевидно ни о каком подходе с умом речь не идет в принципе.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 20:25
Да где ж его взять-то ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:23
Глядишь и получится
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:22
было бы отлично, если бы так и было...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:17
Но если только с умом
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:15
Будем посмотреть.
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