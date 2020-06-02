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Лебеденко: «Хочется ещё поиграть»

вчера, 18:45

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что не собирается завершать карьеру.

Завершать футбольную карьеру не намерен. Хочется еще подвигаться, почему нет? Здоровье и сила еще есть.

Сейчас мы ведем переговоры с «Торпедо», просто есть чуть-чуть непонятки с бюджетом, поэтому, как только там все примется наверху, мы будем уже по личным договорам общаться. Скоро видно будет, но играть, конечно, хочется, если бы думал о завершении карьеры, то объявил бы об этом.

Напомним, что следующий сезон «Торпедо» вновь проведет в ФНЛ.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 21:59
Играй , раз силы еще есть.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:08
Молодец
Арбалет
Арбалет
вчера в 19:26
Удачи!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 19:22
В Ростове образца нулевых был очень ко двору
asraeil
asraeil
вчера в 19:19
Если есть силы...то играй...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
Ещё может поиграть в пердиве.
beefs
beefs
вчера в 18:48
все же от тебя зависит...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:45
ну с ветеранами играй))))
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