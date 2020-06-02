Лебеденко: «Хочется ещё поиграть»

Форвард «Торпедо» заявил, что не собирается завершать карьеру.

Завершать футбольную карьеру не намерен. Хочется еще подвигаться, почему нет? Здоровье и сила еще есть.

Сейчас мы ведем переговоры с «Торпедо», просто есть чуть-чуть непонятки с бюджетом, поэтому, как только там все примется наверху, мы будем уже по личным договорам общаться. Скоро видно будет, но играть, конечно, хочется, если бы думал о завершении карьеры, то объявил бы об этом.