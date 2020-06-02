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Николич: «Общался с Кикнадзе с конца февраля»

вчера, 20:49

Новый тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о трудоустройстве в московский клуб.

В последние несколько лет у меня были неофициальные контакты с некоторыми российскими клубами, но до официальных переговоров дело не доходило. Первое конкретное предложение, которое я получил из России, – от «Локомотива».

Были ли у меня другие варианты работы? Да. На меня выходили несколько европейских клубов, а также клубы из Китая и стран Ближнего Востока. Но работа в них не входила в мои планы, хотя на тот момент у меня ещё не было приглашения из Москвы.

Наши контакты начались в конце февраля, тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:37
На меня выходили несколько европейских клубов(вру), а также клубы из Китая и стран Ближнего Востока(хоть немного бабла). Но работа в них не входила в мои планы, хотя на тот момент у меня ещё не было приглашения из Москвы(.ука свезло то!).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:57
Задолго грузин начал яму под Палыча копать. Уверен , аукнется ему этот беспредел.
Vezhliviy
Vezhliviy
сегодня в 00:41
За спиной то!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:51
Время терпит.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:36
Я думаю болельщики встретят его с большим радушием
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 21:55
Для меня,как болельщика Локо,именно команда на первом месте.С Семиным поступили мерзко,но какое к этому отношение имеет Николич???Зачем хоронить его раньше времени?Понятно,что он ассоциируется со всем этим бесприделом,что провернуло руководство,но если разобраться,то он не причем.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:37
Подсидел Сёмина, теперь пусть напрягается.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:30
Ожидаем результат вашего общения... В турнирной таблице)
Abris
Abris
вчера в 21:17
Как можно что-то хорошее говорить об этом человке?
112910415
112910415
вчера в 21:16
а вот не надо бы общаться с кем попало !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:15
Думаю окончание этого сезона и следующий, а дальше закат...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:57
Ближе к августу, скорее всего, уже будет выдворен из Локо.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:52
прости но успеха желать тебе не буду))))
beefs
beefs
вчера в 20:51
посмотрим что из этого выйдет...
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