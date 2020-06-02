Николич: «Общался с Кикнадзе с конца февраля»

Новый тренер «Локомотива» рассказал о трудоустройстве в московский клуб.

В последние несколько лет у меня были неофициальные контакты с некоторыми российскими клубами, но до официальных переговоров дело не доходило. Первое конкретное предложение, которое я получил из России, – от «Локомотива».

Были ли у меня другие варианты работы? Да. На меня выходили несколько европейских клубов, а также клубы из Китая и стран Ближнего Востока. Но работа в них не входила в мои планы, хотя на тот момент у меня ещё не было приглашения из Москвы.

Наши контакты начались в конце февраля, тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.