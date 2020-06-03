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«Манчестер Сити» нацелился на Серхи Роберто

сегодня, 14:02

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщается, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересован в приглашении 28-летнего испанца в свой клуб. Тяжелое финансовое положение может вынудить «сине-гранатовых» продать игрока.

«Барселона» выдвинула «Манчестер Сити» условие — каталонский клуб не будет рассматривать варианты с обменом игрока. «Сине-гранатовые» хотят получить за Серхи Роберто только денежную компенсацию.

Ранее слухи связывали Серхи Роберто с переходом в «Ювентус».

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Брулин
Брулин
сегодня в 14:04
«Ман Сити» интересуется Серджи Роберто. «Барса» согласится только на продажу, на обмен – нет
Mekail
Mekail
сегодня в 14:03
Думаю, что не продадут
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