«Манчестер Сити» нацелился на Серхи Роберто

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Как сообщается, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересован в приглашении 28-летнего испанца в свой клуб. Тяжелое финансовое положение может вынудить «сине-гранатовых» продать игрока.
«Барселона» выдвинула «Манчестер Сити» условие — каталонский клуб не будет рассматривать варианты с обменом игрока. «Сине-гранатовые» хотят получить за Серхи Роберто только денежную компенсацию.
Ранее слухи связывали Серхи Роберто с переходом в «Ювентус».