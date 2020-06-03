Президент «Бенфики»: «Мы не продадим Винисиуса меньше чем за 100 млн евро»

Президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра заявил, что он отклонил несколько предложений по трансферу полузащитника Винисиуса.

Я получил предложение в 60 миллионов евро по трансферу Винисиуса, но не продал его. Мы оцениваем его в 100 миллионов евро.