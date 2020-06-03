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Президент «Бенфики»: «Мы не продадим Винисиуса меньше чем за 100 млн евро»

сегодня, 13:35

Президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра заявил, что он отклонил несколько предложений по трансферу полузащитника Винисиуса.

Я получил предложение в 60 миллионов евро по трансферу Винисиуса, но не продал его. Мы оцениваем его в 100 миллионов евро.

Напомним, что претендентом на бразильца называют «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Abris
Abris
сегодня в 15:48
Лет пять можно продавать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:02, ред.
Понятен перец не продашь....

Ибо 60 млн - это самое нереально щедрое предложение...за игрока который на трансфермаркте на сегодня стоит 16 млн.....)))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 14:08
Да он и полтинника не стоит, ничего особого даже не показал
shlifen
shlifen
сегодня в 14:03, ред.
Значит и не продадут... Ребята ещё не поняли что на ближайшие пару сезонов старые цены не вернутся... Капец, прошлый сезон 10 голов, этот сезон 17 голов, и уже 100 миллионов?? Президент Бенфики ищет богатых дураков...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:40, ред.
Значит до конца контракта проторчиту у вас
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:39
Однако Луис загнул.
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