Президент «Бенфики»: «Мы не продадим Винисиуса меньше чем за 100 млн евро»

Президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра заявил, что он отклонил несколько предложений по трансферу полузащитника Винисиуса.
Я получил предложение в 60 миллионов евро по трансферу Винисиуса, но не продал его. Мы оцениваем его в 100 миллионов евро.
Напомним, что претендентом на бразильца называют «Манчестер Юнайтед».
Ибо 60 млн - это самое нереально щедрое предложение...за игрока который на трансфермаркте на сегодня стоит 16 млн.....)))))
Ибо 60 млн - это самое нереально щедрое предложение...за игрока который на трансфермаркте на сегодня стоит 16 млн.....)))))