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Вратарь «Лилля» стал главной трансферной целью Моуриньо

сегодня, 13:12

Голкипер «Лилля» Мик Меньян является одной из главных трансферных целей «Тоттенхэма» нынешним летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Tuttosport, наставник «шпор» Жозе Моуриньо хочет видеть Меньяна в своей команде. Португальский специалист намерен сделать 24-летнего голкипера запасным вратарем, который через несколько лет должен стать первым номером, заменив Уго Льориса.

Камнем преткновения является тот факт, что в «Лилле» Меньян является основным голкипером. Французский вратарь может не согласиться на роль второго номера. Однако «шпоры» намерены использовать в переговорах тренера вратарей Нуну Сантоса, который работал с Меньяном в «Лилле».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:22
Толь спаибо)
Accinit
Accinit
сегодня в 13:22
Значит, он тренеру нужен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:17
Посмотрим как все получится???
shlomo
shlomo ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:16
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