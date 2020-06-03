Вратарь «Лилля» стал главной трансферной целью Моуриньо

Голкипер «Лилля» Мик Меньян является одной из главных трансферных целей «Тоттенхэма» нынешним летом.
Как сообщает источник со ссылкой на Tuttosport, наставник «шпор» Жозе Моуриньо хочет видеть Меньяна в своей команде. Португальский специалист намерен сделать 24-летнего голкипера запасным вратарем, который через несколько лет должен стать первым номером, заменив Уго Льориса.
Камнем преткновения является тот факт, что в «Лилле» Меньян является основным голкипером. Французский вратарь может не согласиться на роль второго номера. Однако «шпоры» намерены использовать в переговорах тренера вратарей Нуну Сантоса, который работал с Меньяном в «Лилле».