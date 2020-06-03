Вратарь «Лилля» стал главной трансферной целью Моуриньо

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сегодня, 13:12

Голкипер «Лилля» является одной из главных трансферных целей «Тоттенхэма» нынешним летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Tuttosport, наставник «шпор» хочет видеть Меньяна в своей команде. Португальский специалист намерен сделать 24-летнего голкипера запасным вратарем, который через несколько лет должен стать первым номером, заменив .

Камнем преткновения является тот факт, что в «Лилле» Меньян является основным голкипером. Французский вратарь может не согласиться на роль второго номера. Однако «шпоры» намерены использовать в переговорах тренера вратарей Нуну Сантоса, который работал с Меньяном в «Лилле».