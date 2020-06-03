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Грилиш: «Мы хотим избежать вылета ради нашего тренера»

сегодня, 14:48

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш выразил слова поддержки главному тренеру клуба Дину Смиту, отец которого умер от коронавируса на прошлой неделе.

Я каждый день спрашивал у него [у Смита], как дела у его отца. Затем, когда пришло известие о смерти, это было разрушительным для него и его семьи. Мы, как игроки, пытались быть рядом с ним и помочь ему.

В футболе есть одна хорошая вещь, когда у вас возникают проблемы за пределами поля, а после этого вы начинаете тренироваться или играете в матче, это отвлекает вас от всего остального. Это, безусловно, помогает мне.

Я уверен, что теперь все мы хотим избежать вылета еще больше. Мы хотим сделать это для семьи Смитов.

«Астон Вилла» занимает 19-е место в АПЛ, имея в своем активе 25 очков. Чтобы избежать вылета команда должна занять 17-е место, на котором сейчас находится «Уотфорд» с 27 очками.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
сегодня в 15:26
Не нужно было себя до этого доводить.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:06
достойное желание, удачи
beefs
beefs
сегодня в 14:51
Старайтесь, ребята, старайтесь...
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