Грилиш: «Мы хотим избежать вылета ради нашего тренера»

Капитан «Астон Виллы» выразил слова поддержки главному тренеру клуба , отец которого умер от коронавируса на прошлой неделе.

Я каждый день спрашивал у него [у Смита], как дела у его отца. Затем, когда пришло известие о смерти, это было разрушительным для него и его семьи. Мы, как игроки, пытались быть рядом с ним и помочь ему.

В футболе есть одна хорошая вещь, когда у вас возникают проблемы за пределами поля, а после этого вы начинаете тренироваться или играете в матче, это отвлекает вас от всего остального. Это, безусловно, помогает мне.

Я уверен, что теперь все мы хотим избежать вылета еще больше. Мы хотим сделать это для семьи Смитов.