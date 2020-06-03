Мирабелли: «Китайские владельцы заблокировали переход Роналду в „Милан“»

Бывший спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал, что в 2018 году Криштиану Роналду мог перейти в «Милан», а не в «Ювентус».
Мы говорили о переходе Роналду с Жорже Мендешем [агент Роналду].
Мы знали, что Криштиану мог уйти из «Реала» тем летом. Мы сделали все, но затем китайские владельцы [бывшие владельцы «Милана»] заблокировали сделку, потому что она не была приемлемой. С нынешними владельцами Роналду был бы игроком «Милана».
Ранее Мирабелли рассказал, что хотел подписать в «Милан» Аркадиуша Милика.