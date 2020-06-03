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Мирабелли: «Китайские владельцы заблокировали переход Роналду в „Милан“»

сегодня, 11:55

Бывший спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал, что в 2018 году Криштиану Роналду мог перейти в «Милан», а не в «Ювентус».

Мы говорили о переходе Роналду с Жорже Мендешем [агент Роналду].

Мы знали, что Криштиану мог уйти из «Реала» тем летом. Мы сделали все, но затем китайские владельцы [бывшие владельцы «Милана»] заблокировали сделку, потому что она не была приемлемой. С нынешними владельцами Роналду был бы игроком «Милана».

Ранее Мирабелли рассказал, что хотел подписать в «Милан» Аркадиуша Милика.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:10, ред.
вот, чертовы натуралы! Но ничего, тру ювентийцы подхоботились.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:01
Рон всё решил для себя тогда,когда забил красивый гол Юве и услышал овацию от болельщиков.
swift stream
swift stream
сегодня в 12:16
Роналду и Милан не совместимы.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 12:05
Вряд ли бы он пошел в «Милан». Ему ЛЧ нужна, а «Милану» это сейчас не по зубам. Хотя, даже с бедным «Миланом» наверное больше шансов, чем с «Ювентусовским» синдромом богатых неудачников финала.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 12:03
дядя рассказал о своих влажных фантазиях но адекватный болельщик понимает, что Рон никогда бы не пошел в клуб, который не играет в лч. я уж молчу о зарплате)
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:57
Роналду этим не напугать)
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