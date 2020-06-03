Сон — о военных сборах: «Было трудно, но я наслаждался этим»

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал, как провел военные сборы в Южной Корее.

Это был хороший опыт. Я не могу рассказать все, что я делал, но мне действительно это понравилось. Там были очень хорошие парни. Я не знаю, что чувствовали другие, но для меня эти три недели были долгими, но это был хороший опыт, я наслаждался этим.

Первый день, когда мы не знали друг друга, был немного странным, но вскоре мы познакомились. Мы проводили каждый день вместе в одной комнате. Нас было 10 человек в одной комнате, мы работали вместе, мы помогали друг другу, поэтому время было фантастическим.

Эти ребята в первый и второй день даже не могли говорить со мной, но в конце они уже шутили надо мной. Мы наслаждались всем этим вместе.