ГлавнаяНовости

Сон — о военных сборах: «Было трудно, но я наслаждался этим»

сегодня, 12:37

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон рассказал, как провел военные сборы в Южной Корее.

Это был хороший опыт. Я не могу рассказать все, что я делал, но мне действительно это понравилось. Там были очень хорошие парни. Я не знаю, что чувствовали другие, но для меня эти три недели были долгими, но это был хороший опыт, я наслаждался этим.

Первый день, когда мы не знали друг друга, был немного странным, но вскоре мы познакомились. Мы проводили каждый день вместе в одной комнате. Нас было 10 человек в одной комнате, мы работали вместе, мы помогали друг другу, поэтому время было фантастическим.

Эти ребята в первый и второй день даже не могли говорить со мной, но в конце они уже шутили надо мной. Мы наслаждались всем этим вместе.

Все новости
Министр здравоохранения: «Гасперини действовал безответственно»
Сегодня, 17:10 Комментарии1
Помощник тренера «Байера»: «Хаверц обладает элегантностью Зидана»
Сегодня, 16:04 Комментарии3
Игало: «Мы приближаемся к игровой форме, всё идет хорошо»
Сегодня, 15:35 Комментарии3
Бербатов: «Возвращение Погба — это мощный импульс»
Сегодня, 15:30 Комментарии2
Грилиш: «Мы хотим избежать вылета ради нашего тренера»
Сегодня, 14:48 Комментарии3
Игало — о продлении аренды: «Я действительно счастлив»
Сегодня, 13:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:36, ред.
Да что он там делал?)...сон...подьем...дежурство на кухне...не рассказывай никому...затроллят...
Kuvan
Kuvan
сегодня в 13:25
Солдат спит, служба идет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:09
Если насилие неизбежно, то получи хоть наслажденье.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:57
надо ещё раз повторить, если наслаждался)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:51
Сразу хочется болеть за такого человека.
beefs
beefs
сегодня в 12:48
мужику в армии хорошо...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:46
да ты считай там и не был))))))какие трудности то могут быть))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:39
Корейца сборами не запугать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100