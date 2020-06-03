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Марез: «Было нелегко закрепиться в „Манчестер Сити“»

сегодня, 13:43

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал, что ему было нелегко закрепиться в составе «горожан».

Я не смог закрепиться в «Манчестер Сити» так быстро, как от меня ожидали. Мне не могли дать достаточно времени, потому что в клубе есть 20 игроков мирового уровня.

Я был на скамейке запасных, играли другие футболисты, поэтому мне было сложно пробиться в состав. К концу сезона я вернулся и начал играть хорошо. Этот сезон я начал по-другому. Я проявил себя и вернул уверенность в собственных силах.

Ранее Марез рассказал, что мог оказаться в «Ливерпуле», а не в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Харут
Харут
сегодня в 14:18
Главное желание
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:02
в МС нелегко закрепиться, это неудивительно
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