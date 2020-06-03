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«Лацио» разместит фотографии болельщиков на трибунах стадиона «Олимпико»

сегодня, 21:57

«Лацио» выступил с инициативой собрать средства на благотворительность и дать болельщикам возможность создать футбольную атмосферу, разместив свои изображения на стадионе «Олимпико».

Акция называется «Tu non sarai mai sola» (вы никогда не будете одиноки). Болельщики могут прислать свою фотографию, и клуб создаст картонное изображение 75x45см, чтобы заполнить место на стадионе «Олимпико».

Акция продлится до конца сезона, который возобновится 20 июня, и если потребуется, в следующем сезоне тоже. Как только болельщики будут допущены на стадионы, они получат свое изображение обратно с подписью капитана команды Сенада Лулича.

Первые пять фото уже были размещены на трибунах. В акции приняла участие актриса и модель Анна Фальчи, которая решила позировать для изображения в шарфе «Лацио» обнаженной. Также свои изображения прислали скрипач Андреа Каста, президент итальянского Красного Креста Франческо Рокка, певица Briga, гитарист Якопо Мастранджело и комик Энрико Монтесано.

«Лацио» разместит фотографии болельщиков на трибунах стадиона «Олимпико»

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afdg8drrtxb5
afdg8drrtxb5
сегодня в 21:57
Интересная затея. Поддерживаю.
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