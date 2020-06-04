Клубы РПЛ обсудят реализацию медицинского протокола 5 июня

Генеральный директор «Зенита» заявил, что клубы РПЛ на общем собрании, которое состоится 5 июня, обсудят реализацию требований медицинского регламента, который необходим для возобновления сезона чемпионата России.

Мы регламент получили. Завтра будет конференция клубов РПЛ , будем обсуждать этот документ. Проект регламента у нас был, мы будем анализировать не то, как он отличается от начального варианта, а то, как реализовать содержащиеся там требования, ограничения, чтобы тренировочный процесс и игры проходили в полном соответствии с максимальной безопасностью для игроков и организаторов матча, а также для зрителей. Последнее слово по поводу допуска болельщиков остается за регионами, муниципальными образованиями, где будут проводиться матчи, так как главы регионов и городов являются участниками этого процесса.