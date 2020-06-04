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Клубы РПЛ обсудят реализацию медицинского протокола 5 июня

04 июня 2020, 13:54

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубы РПЛ на общем собрании, которое состоится 5 июня, обсудят реализацию требований медицинского регламента, который необходим для возобновления сезона чемпионата России.

Мы регламент получили. Завтра будет конференция клубов РПЛ, будем обсуждать этот документ. Проект регламента у нас был, мы будем анализировать не то, как он отличается от начального варианта, а то, как реализовать содержащиеся там требования, ограничения, чтобы тренировочный процесс и игры проходили в полном соответствии с максимальной безопасностью для игроков и организаторов матча, а также для зрителей. Последнее слово по поводу допуска болельщиков остается за регионами, муниципальными образованиями, где будут проводиться матчи, так как главы регионов и городов являются участниками этого процесса.

Ранее Александр Медведев заявил, что «Зенит», скорее всего, не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков во время выездных матчей оставшейся части сезона РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 июня 2020 в 18:25
вопреки обыкновению, надо всё обсудить серьёзно и вдумчиво !
Zenit_84
Zenit_84
04 июня 2020 в 14:30
Завтра все решат
beefs
beefs
04 июня 2020 в 14:18
нужно общее одобрям...
Гость
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