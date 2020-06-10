Червиченко: «Слова Федуна о „Зените“? Он как будто заранее стелет соломку»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна о том, что местом проведения полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» был выбран Санкт-Петербург. Федун заявил, что «„Зенит" тяжеловес в футболе, поэтому любые запросы продавливаются». И добавил: «А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».
Раз Федун попросил назначить Вилкова, значит, так и нужно сделать. Логика в решении исполкома РФС есть. «Зенит» провёл меньше домашних матчей в Кубке, поэтому полуфинал и отдали питерцам. Но с учётом того, что на трибунах может быть всего 10% от вместимости стадиона — преимущество своего поля фактически нивелируется. Руководство «Спартака» как будто заранее стелет себе соломку на случай неудачи.
Только кто ж его слушает ??...)))
Только кто ж его слушает ??...)))
Оскорблений пользователей действительно стало меньше, но 90% комментариев тут о кабинетах, пупсиках и рекордсменах. На других ресурсах аналогично.
Я полностью согласен, что Зенит сейчас и Зенит в конце 2000-х - это просто две разные команды. Всякие Новосельцевы и Сутормины там бы полы мыли. Но говорить, что это прям такое абсолютное зло для футбола, неправильно.
У ЦСКА, Спартака, Локомотива денег не очень-то мало, скажем так. Но почему-то своими способностями они распорядились хуже. Вон взять вашу чемпионскую команду-2017, Каррера, Промес, Глушаков. В её расхищении и распродаже виноваты вы и только вы. Понятно, что Зенит-2019 - это не самая сильная команда, но почему-то Дзюба не сливает Семака, там нет ОПГ Ромашка и тд и тп. Так значит, надо "с себя начинать"? Это касается и фанов Зенита, которые пишут про "зулусов", "почтальонов" и тд.
На самом деле сейчас и в зарубежных лигах есть такие гегемоны, которые, соответственно, стали воплощением зла для всех остальных. Взять тот же Ювентус. Но разве Ювентус виноват, что у Милана и Интера руководство безграмотное и некомпетентное?
Оскорблений пользователей действительно стало меньше, но 90% комментариев тут о кабинетах, пупсиках и рекордсменах. На других ресурсах аналогично.
Я полностью согласен, что Зенит сейчас и Зенит в конце 2000-х - это просто две разные команды. Всякие Новосельцевы и Сутормины там бы полы мыли. Но говорить, что это прям такое абсолютное зло для футбола, неправильно.
У ЦСКА, Спартака, Локомотива денег не очень-то мало, скажем так. Но почему-то своими способностями они распорядились хуже. Вон взять вашу чемпионскую команду-2017, Каррера, Промес, Глушаков. В её расхищении и распродаже виноваты вы и только вы. Понятно, что Зенит-2019 - это не самая сильная команда, но почему-то Дзюба не сливает Семака, там нет ОПГ Ромашка и тд и тп. Так значит, надо "с себя начинать"? Это касается и фанов Зенита, которые пишут про "зулусов", "почтальонов" и тд.
На самом деле сейчас и в зарубежных лигах есть такие гегемоны, которые, соответственно, стали воплощением зла для всех остальных. Взять тот же Ювентус. Но разве Ювентус виноват, что у Милана и Интера руководство безграмотное и некомпетентное?
Оскорблений не замечаю - за это, к слову, здесь банят.
Просто люди устали от футбольного беспредела и вседозволенности. В том числе и те, кто раньше лояльно отзывался о Зените. Сейчас даже эти люди "прозрели" и рубят правду-матку. О чём тут еще говорить? И, заметь, таких большинство и у цска, и у Локо, и у Ростова, и у Краснодара. Совпадение?
Слишком много НО в последнее время у Зенита: Сутормины, фарм-клубы, Дюковы и Митрофановы, судейство во главе с негодяем Вилковым, доги с Уралом, напыщенность и превосходство... извини, но как об этом не говорить?
З.Ы. Поздравляю с успешной сдачей диплома! Теперь самое трудное - найти ему применение и подыскать профессию по своему призванию. Удачи!
Оскорблений не замечаю - за это, к слову, здесь банят.
Просто люди устали от футбольного беспредела и вседозволенности. В том числе и те, кто раньше лояльно отзывался о Зените. Сейчас даже эти люди "прозрели" и рубят правду-матку. О чём тут еще говорить? И, заметь, таких большинство и у цска, и у Локо, и у Ростова, и у Краснодара. Совпадение?
Слишком много НО в последнее время у Зенита: Сутормины, фарм-клубы, Дюковы и Митрофановы, судейство во главе с негодяем Вилковым, доги с Уралом, напыщенность и превосходство... извини, но как об этом не говорить?
З.Ы. Поздравляю с успешной сдачей диплома! Теперь самое трудное - найти ему применение и подыскать профессию по своему призванию. Удачи!
Нам всё равно, где драть" Спартак".
Но визг их слаще и приятней,
Чем брошенный по жребию пятак."(С)
Нам всё равно, где драть" Спартак".
Но визг их слаще и приятней,
Чем брошенный по жребию пятак."(С)
Во-вторых, я того и желаю, чтобы наши тёрки с вами - это одно, с Зенитом - это другое, а ваши с Зенитом - это третье. В последнее время, впрочем, тут уже не тёрки, а гнусные оскорбления со ВСЕХ сторон.
Чемпионат вот чтО делает? Пишет статьи об игроках советской поры и 1990х, причём не о Дасаеве или Яшине, а о тех, о ком молодое поколение знать не знает. И всех этих пупсиков, зулусов, дюковых, рекордсменов в комментариях в таких материалах очень мало.
Соккер это тоже, слава Богу, делать начал, спасибо огромное Олегу Лыткину. Все мы должны понять, что футбольный мир не делится на чёрное и белое. Мы с тобой не любим команды друг друга, но признаём же их значимость для нашего футбола?
PS. Я действительно уходил ненадолго, тк был выпускной сезон в институте (вчера, кстати, я его окончил с красным дипломом 😅), но за сайтом следил.
Во-вторых, я того и желаю, чтобы наши тёрки с вами - это одно, с Зенитом - это другое, а ваши с Зенитом - это третье. В последнее время, впрочем, тут уже не тёрки, а гнусные оскорбления со ВСЕХ сторон.
Чемпионат вот чтО делает? Пишет статьи об игроках советской поры и 1990х, причём не о Дасаеве или Яшине, а о тех, о ком молодое поколение знать не знает. И всех этих пупсиков, зулусов, дюковых, рекордсменов в комментариях в таких материалах очень мало.
Соккер это тоже, слава Богу, делать начал, спасибо огромное Олегу Лыткину. Все мы должны понять, что футбольный мир не делится на чёрное и белое. Мы с тобой не любим команды друг друга, но признаём же их значимость для нашего футбола?
PS. Я действительно уходил ненадолго, тк был выпускной сезон в институте (вчера, кстати, я его окончил с красным дипломом 😅), но за сайтом следил.
Ваши болельщики уже давно закусились здесь с питерскими.
И подкалывают друг друга по любым поводам. Никакой идиллии и близко нет, как раньше. Сам догадаешься почему?
З.Ы. У ваших свои счёты с питерскими, тут даже не солидарность со спартаковскими. Просто умные люди прекрасно видят ситуацию и делают правильные выводы. А кто-то сидит в кустиках и боится лишний раз свое мнение высказать. Пусть сидят и не высовываются - их право.
Ваши болельщики уже давно закусились здесь с питерскими.
И подкалывают друг друга по любым поводам. Никакой идиллии и близко нет, как раньше. Сам догадаешься почему?
З.Ы. У ваших свои счёты с питерскими, тут даже не солидарность со спартаковскими. Просто умные люди прекрасно видят ситуацию и делают правильные выводы. А кто-то сидит в кустиках и боится лишний раз свое мнение высказать. Пусть сидят и не высовываются - их право.
И люто возмущается, когда слышит критику от спартачей в свой адрес, считая, что вывел Спартак на новый уровень и взял трофеи.
Нафиг такой подход, если клуб превращали в Г!
И люто возмущается, когда слышит критику от спартачей в свой адрес, считая, что вывел Спартак на новый уровень и взял трофеи.
Нафиг такой подход, если клуб превращали в Г!
Вчера некоторые фаны ЦСКА (не все) заявили чуть ли не о солидарности с вами, мол, против кабинетного Зенита, все дела. При том, что для ЦСКА победа Зенита выгоднее победы Спартака, тк Зенит и так в ЕК пройдёт.
А ты их вот так. Правильное животное неблагодарным прозвали😅😅😅😅
Вчера некоторые фаны ЦСКА (не все) заявили чуть ли не о солидарности с вами, мол, против кабинетного Зенита, все дела. При том, что для ЦСКА победа Зенита выгоднее победы Спартака, тк Зенит и так в ЕК пройдёт.
А ты их вот так. Правильное животное неблагодарным прозвали😅😅😅😅
Клоун!
Клоун!
Спартак 3-ю игру подряд на Кубок из 4-х играет дома.. в Москве...
Судья Лапочкин (Москалёв)...
На 4-й минуте после удаления 2-х зенитовцев и 3-го пенальти в ворота Лунёва шансы команд уравниваются и итоговый счёт 0:0 оставляет шанс на выигрыш по пенальти....)))
После чего Леонид Арнольдович оспаривает проведение Финала в Екатеринбурге.....
И Финал состоится в Москве...
Спартак 3-ю игру подряд на Кубок из 4-х играет дома.. в Москве...
Судья Лапочкин (Москалёв)...
На 4-й минуте после удаления 2-х зенитовцев и 3-го пенальти в ворота Лунёва шансы команд уравниваются и итоговый счёт 0:0 оставляет шанс на выигрыш по пенальти....)))
После чего Леонид Арнольдович оспаривает проведение Финала в Екатеринбурге.....
И Финал состоится в Москве...
А так оно и есть! Стелет!
А так оно и есть! Стелет!