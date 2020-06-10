Червиченко: «Слова Федуна о „Зените“? Он как будто заранее стелет соломку»

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10 июня 2020, 05:59

Экс-президент «Спартака» прокомментировал высказывание владельца московского клуба о том, что местом проведения полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» был выбран Санкт-Петербург. Федун заявил, что «„Зенит" тяжеловес в футболе, поэтому любые запросы продавливаются». И добавил: «А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».