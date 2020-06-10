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Червиченко: «Слова Федуна о „Зените“? Он как будто заранее стелет соломку»

10 июня 2020, 05:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна о том, что местом проведения полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» был выбран Санкт-Петербург. Федун заявил, что «„Зенит" тяжеловес в футболе, поэтому любые запросы продавливаются». И добавил: «А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».

Раз Федун попросил назначить Вилкова, значит, так и нужно сделать. Логика в решении исполкома РФС есть. «Зенит» провёл меньше домашних матчей в Кубке, поэтому полуфинал и отдали питерцам. Но с учётом того, что на трибунах может быть всего 10% от вместимости стадиона — преимущество своего поля фактически нивелируется. Руководство «Спартака» как будто заранее стелет себе соломку на случай неудачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ошалевший (комментарий удален) (раскрыть)
10 июня 2020 в 16:39
Набери в поисковике "Король эстрады"...и 99% тебе выдадут Киркорова....
Только кто ж его слушает ??...)))
oFANATo
oFANATo
10 июня 2020 в 15:37
зенит вновь включил админресурс!!!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ makkie (раскрыть)
10 июня 2020 в 12:45, ред.
Спасибо! Очень на это надеюсь.

Оскорблений пользователей действительно стало меньше, но 90% комментариев тут о кабинетах, пупсиках и рекордсменах. На других ресурсах аналогично.

Я полностью согласен, что Зенит сейчас и Зенит в конце 2000-х - это просто две разные команды. Всякие Новосельцевы и Сутормины там бы полы мыли. Но говорить, что это прям такое абсолютное зло для футбола, неправильно.
У ЦСКА, Спартака, Локомотива денег не очень-то мало, скажем так. Но почему-то своими способностями они распорядились хуже. Вон взять вашу чемпионскую команду-2017, Каррера, Промес, Глушаков. В её расхищении и распродаже виноваты вы и только вы. Понятно, что Зенит-2019 - это не самая сильная команда, но почему-то Дзюба не сливает Семака, там нет ОПГ Ромашка и тд и тп. Так значит, надо "с себя начинать"? Это касается и фанов Зенита, которые пишут про "зулусов", "почтальонов" и тд.

На самом деле сейчас и в зарубежных лигах есть такие гегемоны, которые, соответственно, стали воплощением зла для всех остальных. Взять тот же Ювентус. Но разве Ювентус виноват, что у Милана и Интера руководство безграмотное и некомпетентное?
makkie
makkie ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
10 июня 2020 в 12:31
Неадекватов всегда хватало, я бы не делал акцент на каких-то отдельных периодах и уж тем более не вспоминал бы их поимённо. Слишком много чести!

Оскорблений не замечаю - за это, к слову, здесь банят.
Просто люди устали от футбольного беспредела и вседозволенности. В том числе и те, кто раньше лояльно отзывался о Зените. Сейчас даже эти люди "прозрели" и рубят правду-матку. О чём тут еще говорить? И, заметь, таких большинство и у цска, и у Локо, и у Ростова, и у Краснодара. Совпадение?

Слишком много НО в последнее время у Зенита: Сутормины, фарм-клубы, Дюковы и Митрофановы, судейство во главе с негодяем Вилковым, доги с Уралом, напыщенность и превосходство... извини, но как об этом не говорить?

З.Ы. Поздравляю с успешной сдачей диплома! Теперь самое трудное - найти ему применение и подыскать профессию по своему призванию. Удачи!
iri13
iri13 ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
10 июня 2020 в 11:23
"Я так скажу, чтоб было всем понятней -
Нам всё равно, где драть" Спартак".
Но визг их слаще и приятней,
Чем брошенный по жребию пятак."(С)
iri13
iri13 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
10 июня 2020 в 11:07
Да уж. Очень интересно будет посмотреть историю Ефремова на контрасте с Кокориным и Мамаевым, которые никого не убили и даже вреда здоровью не причинили, но всё равно сели.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ makkie (раскрыть)
10 июня 2020 в 10:48
Во-первых, никакой идиллии не было. Вспомни сезон 2015-16, к примеру. Тогда наибольшая неадекватность исходила от питерских. Крыш, Тигренкин - помнишь эти имена?

Во-вторых, я того и желаю, чтобы наши тёрки с вами - это одно, с Зенитом - это другое, а ваши с Зенитом - это третье. В последнее время, впрочем, тут уже не тёрки, а гнусные оскорбления со ВСЕХ сторон.

Чемпионат вот чтО делает? Пишет статьи об игроках советской поры и 1990х, причём не о Дасаеве или Яшине, а о тех, о ком молодое поколение знать не знает. И всех этих пупсиков, зулусов, дюковых, рекордсменов в комментариях в таких материалах очень мало.
Соккер это тоже, слава Богу, делать начал, спасибо огромное Олегу Лыткину. Все мы должны понять, что футбольный мир не делится на чёрное и белое. Мы с тобой не любим команды друг друга, но признаём же их значимость для нашего футбола?

PS. Я действительно уходил ненадолго, тк был выпускной сезон в институте (вчера, кстати, я его окончил с красным дипломом 😅), но за сайтом следил.
makkie
makkie ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
10 июня 2020 в 10:13
Ты, видимо, долго спал или уезжал куда-то и совсем не в курсе дел на Соккере.

Ваши болельщики уже давно закусились здесь с питерскими.
И подкалывают друг друга по любым поводам. Никакой идиллии и близко нет, как раньше. Сам догадаешься почему?

З.Ы. У ваших свои счёты с питерскими, тут даже не солидарность со спартаковскими. Просто умные люди прекрасно видят ситуацию и делают правильные выводы. А кто-то сидит в кустиках и боится лишний раз свое мнение высказать. Пусть сидят и не высовываются - их право.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июня 2020 в 10:09
Ну он то считает себя гением.
И люто возмущается, когда слышит критику от спартачей в свой адрес, считая, что вывел Спартак на новый уровень и взял трофеи.
Нафиг такой подход, если клуб превращали в Г!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ makkie (раскрыть)
10 июня 2020 в 09:52, ред.
Гинеру?!

Вчера некоторые фаны ЦСКА (не все) заявили чуть ли не о солидарности с вами, мол, против кабинетного Зенита, все дела. При том, что для ЦСКА победа Зенита выгоднее победы Спартака, тк Зенит и так в ЕК пройдёт.

А ты их вот так. Правильное животное неблагодарным прозвали😅😅😅😅
порт
порт
10 июня 2020 в 09:47
Да не соломку, а матрасами обложились.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
10 июня 2020 в 09:46
Макс, ты сильно преувеличивать умственные способности червиченко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 июня 2020 в 09:44
Гораздо более важную роль играет не место проведения матча, а фамилия судьи. С точки зрения, Федуна идеальная кандидатура это МОСКАЛЕВ. Просто он не чётко высказался
makkie
makkie
10 июня 2020 в 09:43
Жирный до сих пор переживает, что ему не дали превратить Спартак в пепелище с такой политикой. Он то был и раз услаждать хозяевам - Миллеру и Гинеру.
Клоун!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
10 июня 2020 в 08:39
Честно говоря, уже не хочется читать об этом полуфинале. Я б с удовольствием почитал о Михаиле Ефремове. Даже автоспортивный раздел Чемпионата об этом вывесил новость
dadrail
dadrail
10 июня 2020 в 07:38
Нужно было бы сыграть в Краснодаре или на другом нейтральном поле...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июня 2020 в 06:54
Ага, им бы весь Кубок на Открывашке провести, может, чего и выиграли бы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 июня 2020 в 06:50
Надо было сделать по-Федуновски.......
Спартак 3-ю игру подряд на Кубок из 4-х играет дома.. в Москве...
Судья Лапочкин (Москалёв)...
На 4-й минуте после удаления 2-х зенитовцев и 3-го пенальти в ворота Лунёва шансы команд уравниваются и итоговый счёт 0:0 оставляет шанс на выигрыш по пенальти....)))
После чего Леонид Арнольдович оспаривает проведение Финала в Екатеринбурге.....
И Финал состоится в Москве...
mihaluch
mihaluch
10 июня 2020 в 06:44
Не всё ли равно где играть.
VAN ARM
VAN ARM
10 июня 2020 в 06:37
спам может победить только в случаи если невские выставят 3 состав))
Colchoneros
Colchoneros
10 июня 2020 в 06:08
Не как будто!
А так оно и есть! Стелет!
ДСА
ДСА
10 июня 2020 в 06:03
Сказал что думает.
ОПС
ОПС
10 июня 2020 в 06:03
А поможет ли соломка?
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