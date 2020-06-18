Сетьен: «„Наполи“ — сильный соперник, нам не будет легко»

Наставник «Барселоны» высказался о противостоянии его команды с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников прошла на арене неаполитанцев и завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в начале августа.

«Наполи» – сильный соперник. Они выдали хорошее выступление в финале Кубка Италии и заставили нас напряженно трудиться в первом матче 1/8 финала. Они уже поставили нам очень непростую задачу в том поединке, и нам не будет легко, но мы будем стараться изо всех сил.