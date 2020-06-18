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Сетьен: «„Наполи“ — сильный соперник, нам не будет легко»

18 июня 2020, 18:07

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен высказался о противостоянии его команды с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча соперников прошла на арене неаполитанцев и завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в начале августа.

«Наполи» – сильный соперник. Они выдали хорошее выступление в финале Кубка Италии и заставили нас напряженно трудиться в первом матче 1/8 финала. Они уже поставили нам очень непростую задачу в том поединке, и нам не будет легко, но мы будем стараться изо всех сил.  

Отметим, что накануне «Наполи» победил «Ювентус» в финальном матче Кубка Италии.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ 3ton (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2020 в 15:59
Aaaa
Obdulio Varela
Obdulio Varela
18 июня 2020 в 18:35
Соломку начали стелить
Zenit_84
Zenit_84
18 июня 2020 в 18:08
Не надо бояться сильного соперника
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня 2020 в 18:07
Легко не будет точно.
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