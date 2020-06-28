Агаларов: «Я был бы полностью доволен, если бы забил гол»

Нападающий «Уфы» прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

В этой игре Агаларов впервые в своей карьере вышел в стартовом составе клуба.

Готовился как к обычной игре, не сказал бы, что волновался или что у меня был мандраж. Просто вышел играть в свою игру и выполнять установку тренера. Итоги моей игры должен подводить не я, а Вадим Валентинович. Я был бы полностью доволен, если бы забил гол.

Мы изначально предполагали, что Гапонов и Маслов будут играть у них в центре обороны, поэтому разбирали их игру. Не сказал бы, что если они молоды, то они плохо выглядели. Они сыграли нормально. Установка была, чтобы мы разрешали начинать атаки Гапонову с левой ноги, потому что он правша.

Конечно, хотелось перегнать «Спартак», так как мы на каждую игру выходим ради победы. Но по такому матчу, как вчера, одно очко — тоже неплохо.