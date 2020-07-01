Иванов: «„Урал“ до конца надеялся, что сможет сыграть с „Оренбургом“»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб до последнего надеялся, что сможет сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча.

Мы получили письмо от Премьер-Лиги и «Оренбурга», команда в аэропорту и сейчас начинает уезжать оттуда. Мы всю эту ситуацию знали и до последнего надеялись, что матч все-таки удастся провести. Мы тоже могли сегодня тренировку провести, специально полетели в день игры. Жалко «Оренбург», что у него случилась такая беда.

Это хорошая команда, что показал матч с «Локомотивом». Желаем ей здоровья, чтобы она поскорее избавилась от этой беды. У нас и сейчас плотный график, но на чужом несчастье счастья не построишь. Мы ехали и хотели сыграть с «Оренбургом»: там тоже наши коллеги, никто в этом не виноват, по-человечески жаль «Оренбург».