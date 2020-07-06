Бартомеу и Муньяина могут оштрафовать за критику судейства в матче «Реала»

Технический комитет судей Футбольной федерации Испании (RFEF) обсудит инциденты воскресного матча между «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Реалом» (0:1).
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу и нападающий «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства.
Как сообщается, обоим грозит штраф в размере 18 000 евро.
Только и без двух голов Рональду Реал бы все равно прошел немцев. Хватило бы одного гола Асенсио, который был легитимен.
Только и без двух голов Рональду Реал бы все равно прошел немцев. Хватило бы одного гола Асенсио, который был легитимен.
Но блин, одно дело когда ты тявкаешь это сгоряча на эмоциях, и совсем другое дело когда ты говоришь это после того, как у тебя была возможность внимательно посмотреть эпизод в повторе и убедиться в 100% правильном решении арбитра в отношении пенальти..
Хотя чему я удивляюсь - даже если бы Марсело ногу оторвали каталонские боты всё равно твердили бы, что вар куплен )) Остается помнить о том, что на убогих не обижаются
Но блин, одно дело когда ты тявкаешь это сгоряча на эмоциях, и совсем другое дело когда ты говоришь это после того, как у тебя была возможность внимательно посмотреть эпизод в повторе и убедиться в 100% правильном решении арбитра в отношении пенальти..
Хотя чему я удивляюсь - даже если бы Марсело ногу оторвали каталонские боты всё равно твердили бы, что вар куплен )) Остается помнить о том, что на убогих не обижаются