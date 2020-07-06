ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2019/2020

Бартомеу и Муньяина могут оштрафовать за критику судейства в матче «Реала»

06 июля 2020, 20:25
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Технический комитет судей Футбольной федерации Испании (RFEF) обсудит инциденты воскресного матча между «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Реалом» (0:1).

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу и нападающий «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин могут быть оштрафованы за критику судейства.

Как сообщается, обоим грозит штраф в размере 18 000 евро.

Все новости
Официально«Лион» и «Париж» исключены из Кубка Франции из-за беспорядков
27 декабря 2021 Комментарии12
ЦСКА оштрафован за нарушение правил безопасности на игре с «Зенитом»
24 декабря 2021 Комментарии14
«Тоттенхэм» покидает Лигу конференций, получив кабинетный «технарь». И это лучший исход для «шпор»
20 декабря 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии10
Официально«Тоттенхэму» присудили техническое поражение в матче ЛК против «Ренна»
20 декабря 2021 Комментарии22
СлухиЦСКА не согласовал с МВД проведение игры с «Арсеналом», клуб оштрафован
16 декабря 2021 Комментарии20
КДК РФС оштрафовал «Динамо» за расистские выкрики в игре с «Зенитом»
16 декабря 2021 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
07 июля 2020 в 04:55
и господин Б, станет пострадавшим борцом за честь клуба ...
амурец
амурец
07 июля 2020 в 01:00, ред.
Зря конечно, зачем штрафовать? Клоунов не штрафуют
амурец
амурец ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
07 июля 2020 в 00:58
Да, только вот сначала это судейство было в сторону Баварии с двумя смешными голами
gentlewolf
gentlewolf ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
07 июля 2020 в 00:48
когда Баварию в 1/4 лч реал выкинул, это было судейство в сторону Реала.

Только и без двух голов Рональду Реал бы все равно прошел немцев. Хватило бы одного гола Асенсио, который был легитимен.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
06 июля 2020 в 23:11
Я согласен, когда Баварию в 1/4 лч реал выкинул, это было судейство в сторону Реала. Но теперь всегда так будет? В сезоне 17/18 ювентус ныл, хотя пенальти честный, ибо защитник, не помню как его, нарушал на васкесе. То что буффона удалили, он сам виноват, но ребят, все мы знаем как криш бьет пенальти, и никакой буффон не спас бы. То что в финале с Атлетико на рамосе офсайд не обнаружили, ну так никто из вас не обнаружил бы, потому что все было быстро. В быстрой динамике даже непонятно было коснулся ли мяча Бэйл. Теперь хотели вар, опять ноете? Может хватит, прислушайтесь к словам Симеоне
Слайш
Слайш
06 июля 2020 в 22:14
    VAN ARM
    VAN ARM
    06 июля 2020 в 21:40
    дел важнее нет))))
    Gelious
    Gelious
    06 июля 2020 в 21:04
    Не надо. Пусть радуют общественность своим трепом. Над сними и посмеяться всегда весело ведь.
    da da da
    da da da
    06 июля 2020 в 20:44
    и за что штраф?за правду?Тебас в своем стиле.
    drug01
    drug01
    06 июля 2020 в 20:25
    Значит надо так
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100