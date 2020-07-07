«Рома» дала Фонсеке два матча на исправление ситуации

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07 июля 2020, 12:25

Corriere dello Sport сообщает, что «Рома» может уволить главного тренера , если команда не обыграет «Парму» и «Брешию» в ближайших матчах.

Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. «Рома» проиграла в трех последних встречах Серии А против «Милана» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

В настоящий момент «Рома» занимает 5-е место в чемпионате Италии.