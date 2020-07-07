«Рома» дала Фонсеке два матча на исправление ситуации

Corriere dello Sport сообщает, что «Рома» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если команда не обыграет «Парму» и «Брешию» в ближайших матчах.
Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. «Рома» проиграла в трех последних встречах Серии А против «Милана» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).
В настоящий момент «Рома» занимает 5-е место в чемпионате Италии.
ЭХ. жизнь моя жестянка, в ЦСКА та же xрень происходит,уже все нервы на портянки порвали.....
ЭХ. жизнь моя жестянка, в ЦСКА та же xрень происходит,уже все нервы на портянки порвали.....