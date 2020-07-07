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«Рома» дала Фонсеке два матча на исправление ситуации

07 июля 2020, 12:25

Corriere dello Sport сообщает, что «Рома» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку, если команда не обыграет «Парму» и «Брешию» в ближайших матчах.

Руководство клуба требует от португальца немедленного улучшения результатов. «Рома» проиграла в трех последних встречах Серии А против «Милана» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

В настоящий момент «Рома» занимает 5-е место в чемпионате Италии.

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Ozabot
Ozabot
07 июля в 14:38
Аха, с клубами своего уровня забили за три матча всего один гол. У «Ромы» определенно спад, хотя сезон они неплохо начинали. Да и лавка короткая
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:08
За два матча ситуация никак не исправится.
Альфи
Альфи
07 июля в 13:36
У команды тренер-дебютант Серии А, нет спорт дира, клуб на грани продажи, команда разобранная. Надо быть убогим чтобы хэйтить то тренера, то президента то футболистов , когда у команды спад.
ЭХ. жизнь моя жестянка, в ЦСКА та же xрень происходит,уже все нервы на портянки порвали.....
DEIVID
DEIVID
07 июля в 12:55
С Пармой будет тяжеловато, а вот Брешию должны выносить.
beefs
beefs
07 июля в 12:50
домоклов меч занесен...
Foxes
Foxes
07 июля в 12:30
Удачи!
ДСА
ДСА
07 июля в 12:28
Результаты у него сейчас впечатляющие!
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