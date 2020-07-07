Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве

РФС на своём официальном сайте сообщил, что домашние матчи Лиги наций сезона 2020/21 сборная России сыграет в Москве.

, главный тренер национальной сборной России:

В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА , в рамках которого проведем по две игры с нашими соперниками по группе — Сербией, Венгрией и Турцией. На данном этапе принято решение — все три домашние встречи (одну в сентябре и две в октябре) сыграть в Москве.

Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания — со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла.

Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве.