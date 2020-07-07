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Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве

07 июля 2020, 17:59

РФС на своём официальном сайте сообщил, что домашние матчи Лиги наций сезона 2020/21 сборная России сыграет в Москве.

Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России:

В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА, в рамках которого проведем по две игры с нашими соперниками по группе — Сербией, Венгрией и Турцией. На данном этапе принято решение — все три домашние встречи (одну в сентябре и две в октябре) сыграть в Москве. 

Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания — со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла. 

Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве. 

Что касается стадионов, то, базируясь в Новогорске, у сборной есть выбор. Сразу несколько современных арен расположены достаточно близко от тренировочного комплекса, поэтому проблем здесь не видим и скоро определимся с конкретным местом проведения всех трех матчей. Также сейчас РФС ведет работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре (7/8) и ноябре (11/12). УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем ее использовать.

Ознакомиться со всеми группами Лиги наций можно по ссылке.

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Все комментарии
vadim---1988
vadim---1988 ответ particular (раскрыть)
07 июля в 23:02
как находится на поле с таким капитаном-геем другим игрокам сборной?
Red blu
Red blu
07 июля в 22:26
Хорошо что в Москве.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 20:27
А это еще куда ?
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 18:59
ладно
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 18:58
да это и не важно))
Gahi
Gahi
07 июля в 18:29
Главное понимание должно быть у каждого члена сборной, ответственность и самосохранения во время эпидемии, чтобы и за одного человека не пострадала вся команда и тогда уже точно выбора где играть не будет. Удачи и здоровья.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
07 июля в 18:11
👍 👍 👍
particular
particular
07 июля в 18:05
Настороженно буду ждать победы Сборной, ибо, капитан может позже устроить лютую порку особо отличившихся..:)
drug01
drug01
07 июля в 18:02
Это очень хорошо
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