Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»

Фанаты «Фиорентины» раскритиковали полузащитника , который резко высказался о Флоренции.

Дом французского вингера был ограблен несколько дней назад, а сам игрок недвусмысленно дал понять, что готов уйти из клуба.

Дорогой Франк, мы понимаем, что ты шокирован, но помой свой рот, прежде чем говорить такое о Флоренции.

Богатых людей грабят везде. Ты можешь приобрести охранную систему, чтобы быть в безопасности. Но когда нас, людей без денег, обворовывают, то нам приходится молча терпеть это.