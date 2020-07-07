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Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»

07 июля 2020, 18:11

Фанаты «Фиорентины» раскритиковали полузащитника Франка Рибери, который резко высказался о Флоренции.

Дом французского вингера был ограблен несколько дней назад, а сам игрок недвусмысленно дал понять, что готов уйти из клуба.

Дорогой Франк, мы понимаем, что ты шокирован, но помой свой рот, прежде чем говорить такое о Флоренции.

Богатых людей грабят везде. Ты можешь приобрести охранную систему, чтобы быть в безопасности. Но когда нас, людей без денег, обворовывают, то нам приходится молча терпеть это.

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Rare Fish
Rare Fish
07 июля в 22:23
мдааа..только с приходом Рибери фиалки стали похожи на клуб..после времен Батистуты.. с чего они так приХ..ели ?? Он можно сказать помогает клубу рекламой , игрой ит.д пипец шакалы кончено такое говорить ему.. Ушёл бы он от туда в Аталанту или Болонью , помог бы этим трудягам.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 20:12, ред.
Надо Дзюбу позвать, он другое помоет.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 18:23
Фанаты Зенита Азмуну : помой свой пикап
shlomo
shlomo
07 июля в 18:15
Проявили неуважение...плохо это
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