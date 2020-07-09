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ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках — это рекорд среди клубов РПЛ

09 июля 2020, 21:11

Московский ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне-2020/2021.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, «армейцы» выступят в еврокубках в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом советского периода, ЦСКА сыграет в еврокубках в 27-й раз.

Благодаря вчерашней победе над «Оренбургом» ЦСКА поднялся на третью строчку в таблице РПЛ и за оставшиеся три тура уже не опустится ниже пятого места.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
10 июля в 17:05
А ещё 6 раз Чемпион, 7 раз Кубок России и 7 СКубок России. Остальным пыхтеть и пыхтеть...
galem72
galem72
10 июля в 11:40
Надеюсь, в очередной раз бесславно!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 10:13
Игоря в еврокубках ясень пень ни кто не превзойдет , так как у других Российских клубов с киперами текучка )) а у ЦСКА он именно легенда!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
10 июля в 10:11
Как это у спартака нет достижений в европе ? спартак даже в Англии показал свои рекорды. 0-7
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 00:40, ред.
.ха..ха.....а что вам ещё остаётся.
Только и мечтать об 1/4 Л/Ч, как у ЦСКА.
В клуб "Команд 4-х мест" вы уже попали)))
А об СКУефа читай внимательно пункт 8) - я ничего не промолчал и не забыл написать!!!

Сейчас 3 поражения и ничья в ЛЧ. Добавляем успешный сезон в проходной группе четыре года назад – там было 3 поражения в 8 матчах. Копаем глубже – видим 3 поражения и 1 ничью в 6 играх. Отходим чуточку назад – 2 поражения и 3 ничьи в группе, из которой умудрились выйти, чтобы сразу вылететь…

Зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.И в случае с Зенитом всегда приходится делать акцент на уровне соперников, ведь они последний и единственный раз в истории были в группе, как у Локомотива, в 2008 году.
А результат плачевный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
10 июля в 00:05
Славно накопировал, целую статью откуда то содрал ;)
Это всё про плюсы и про первых-вторых. Хотя про первого и единственного пока обладателя СКУЕФА ты скромно промолчал. И это тоже предел мечтаний для всех российских клубов.
Теперь о грустном. Из уже сыгранных 18 сезонах ваши вылетали 9 раз.
Подавляющее большинство -6 раз подряд - в последние годы. Т.е. это беспросветное 4 место, теперь уже и в ЛЕ. Ну и рекорд легеды 43, это вишенка на тортике.Его то никто не превзойдёт. Ну а мы будем мечтать повторить ваш выход в 1/4 ЛЧ...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Pancher_95 (раскрыть)
09 июля в 23:34
Зенит хоть может как то ответить мне. Сказать например что у них есть супер кубок УЕФА которого нет у ЦСКА. А Спартак вообще должен молчать. У вас там вообще никаких достижении нет
Pancher_95
Pancher_95 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
09 июля в 23:25
Когда выйдете в полуфинал, смяв на своем пути Реал, тогда и поговорим
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 23:03
За эти 18 лет ЦСКА выиграл кубок УЕФА, и вышел в 1/4 лч о котором вам только мечтать. Да сейчас у ЦСКА трудности с составом но ЦСКА до сих пор самый титулованный клуб России
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 22:49
Пожалуйста.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 июля в 22:48
Уткин как всегда сел в лужу (ЦСКА не гранд Российского футбола) А где достижения в Европе его любимого СпаМа?
oFANATo
oFANATo ответ For56tas (раскрыть)
09 июля в 22:48
В кабинетах зениту разрешили на ДВЕ недели раньше начать тренироваться после самоизоляции чем разрешили ЦСКА.
Вот эти лишние две недели и отразились на табло. Админресурс сине- бело- голубых в действии.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
09 июля в 22:43
Когда команда в ..пе, она придумывает себе рекорды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 22:38
Хотя я это все знаю не хуже тебя, однако с огромным удовольствием прочитал этот экскурс. Спасибо!
For56tas
For56tas ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 22:36
Посмотри на турнирную таблицу и последний счет матча цска-зенит 0-4.
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 22:35
Витька,не обо...рекорд РПЛ!!!
oFANATo
oFANATo ответ cska vperiod (раскрыть)
09 июля в 22:18, ред.
Золотые твои слова. Миллеру покоя не дает,что зенит все время только догоняет ЦСКА.

1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, «зенит» – только в 2007 (4 года спустя);
2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, «зенит» – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя);
3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у «зенита», (21 трофей)
4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; «зенит» повторил этот результат в 2008 (3 года спустя); И то с таким душком.
5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, «зенит» добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя);
6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; «зенит» до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив «Бенфике»);
7) ЦСКА единственный клуб РПЛ собравший все оригиналы трофеев на Вечное хранение.
8) Единственный титул, имеющийся в регалиях «зенита» и отсутствующий у ЦСКА, – это титул победителя Суперкубка Европы. Интересно, однако, что в августе 2005-го ЦСКА в самой концовке матча обыгрывал «Ливерпуль» 1:0 и лишь чудовищная ошибка судьи, не заметившего, как Дж. Сиссе подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота Акинфеева, не позволила армейцам довести игру до победы. В августе же 2008-го «зенит» также с минимальным преимуществом (2:1) обыгрывал другой английский клуб «Манчестер Юнайтед» и также пропустил гол, забитый с участием руки: Скоулз как заправский волейболист направил мяч в сетку рукой после навеса с фланга. «зениту», в отличие от ЦСКА, повезло: арбитр не спал и игру рукой зафиксировал. Мяч засчитан не был, а Скоулзу предъявили красную карточку. Таким образом, только несомненный судейский фактор сыграл против ЦСКА и в пользу «зенита» в данном заочном споре.

Итак, что же мы имеем? Нет ни одного трофея, который «зенит» выиграл бы раньше, чем ЦСКА. Нет ни одного достижения, которого «Газпром» достиг бы быстрее. «зенит» лишь идет по уже проторенной дорожке армейцев, при этом тратит намного больше денег, устраивая произвол.....
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 22:16
Жаль опять опозорят
Юрниекс
Юрниекс
09 июля в 22:07
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 июля в 21:59
    Щас миллер возьмёт цель догнать и обогнать ЦСКА, дай бог здоровья российскому народу и его деньгам.
    мангo
    мангo
    09 июля в 21:58
    Влашич Сигурдсон Магнуссон Кучаев и старая гвардия фактически в 10 м вытащили на зубах репку а точнее глубоко закопанные картофельные корни. 🏃‍♂️
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 21:50
    Ликующим здесь фанатам армейцев хорошо бы уточнить, сколько раз за эти 18 лет команда занимала место выше четвёртого? А так ,конечно, достижение. Не отнимешь...
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Brigar (раскрыть)
    09 июля в 21:39
    А может Реал. Ещё не известно где будет играть ЦСКА в Еврокубках.
    Red blu
    Red blu
    09 июля в 21:36
    После того как ЦСКА покинули 8 игроков основы и набрали ноунеймов, многие подумали что все , ЦСКА не боец. А ЦСКА все продолжает играть в еврокубках.
    Brigar
    Brigar
    09 июля в 21:34
    Ференцварош уже ждет.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    09 июля в 21:32
    Похвальное достижение.
    youtomee
    youtomee
    09 июля в 21:30
    только толку от этих еврокубков, если по 5 штук от Лудогорца выхватывать
    drug01
    drug01
    09 июля в 21:26
    Это очень приятно!
    BURNLEY
    BURNLEY
    09 июля в 21:23
    Молодцы!
    Поздравляю!
    beefs
    beefs
    09 июля в 21:22
    это уже достижение...
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