ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках — это рекорд среди клубов РПЛ

Московский ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне-2020/2021.
Как сообщает официальный сайт ЦСКА, «армейцы» выступят в еврокубках в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом советского периода, ЦСКА сыграет в еврокубках в 27-й раз.
Благодаря вчерашней победе над «Оренбургом» ЦСКА поднялся на третью строчку в таблице РПЛ и за оставшиеся три тура уже не опустится ниже пятого места.
Только и мечтать об 1/4 Л/Ч, как у ЦСКА.
В клуб "Команд 4-х мест" вы уже попали)))
А об СКУефа читай внимательно пункт 8) - я ничего не промолчал и не забыл написать!!!
Сейчас 3 поражения и ничья в ЛЧ. Добавляем успешный сезон в проходной группе четыре года назад – там было 3 поражения в 8 матчах. Копаем глубже – видим 3 поражения и 1 ничью в 6 играх. Отходим чуточку назад – 2 поражения и 3 ничьи в группе, из которой умудрились выйти, чтобы сразу вылететь…
Зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.И в случае с Зенитом всегда приходится делать акцент на уровне соперников, ведь они последний и единственный раз в истории были в группе, как у Локомотива, в 2008 году.
А результат плачевный.
Только и мечтать об 1/4 Л/Ч, как у ЦСКА.
В клуб "Команд 4-х мест" вы уже попали)))
А об СКУефа читай внимательно пункт 8) - я ничего не промолчал и не забыл написать!!!
Сейчас 3 поражения и ничья в ЛЧ. Добавляем успешный сезон в проходной группе четыре года назад – там было 3 поражения в 8 матчах. Копаем глубже – видим 3 поражения и 1 ничью в 6 играх. Отходим чуточку назад – 2 поражения и 3 ничьи в группе, из которой умудрились выйти, чтобы сразу вылететь…
Зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.И в случае с Зенитом всегда приходится делать акцент на уровне соперников, ведь они последний и единственный раз в истории были в группе, как у Локомотива, в 2008 году.
А результат плачевный.
Это всё про плюсы и про первых-вторых. Хотя про первого и единственного пока обладателя СКУЕФА ты скромно промолчал. И это тоже предел мечтаний для всех российских клубов.
Теперь о грустном. Из уже сыгранных 18 сезонах ваши вылетали 9 раз.
Подавляющее большинство -6 раз подряд - в последние годы. Т.е. это беспросветное 4 место, теперь уже и в ЛЕ. Ну и рекорд легеды 43, это вишенка на тортике.Его то никто не превзойдёт. Ну а мы будем мечтать повторить ваш выход в 1/4 ЛЧ...
Это всё про плюсы и про первых-вторых. Хотя про первого и единственного пока обладателя СКУЕФА ты скромно промолчал. И это тоже предел мечтаний для всех российских клубов.
Теперь о грустном. Из уже сыгранных 18 сезонах ваши вылетали 9 раз.
Подавляющее большинство -6 раз подряд - в последние годы. Т.е. это беспросветное 4 место, теперь уже и в ЛЕ. Ну и рекорд легеды 43, это вишенка на тортике.Его то никто не превзойдёт. Ну а мы будем мечтать повторить ваш выход в 1/4 ЛЧ...
Вот эти лишние две недели и отразились на табло. Админресурс сине- бело- голубых в действии.
Вот эти лишние две недели и отразились на табло. Админресурс сине- бело- голубых в действии.
1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, «зенит» – только в 2007 (4 года спустя);
2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, «зенит» – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя);
3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у «зенита», (21 трофей)
4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; «зенит» повторил этот результат в 2008 (3 года спустя); И то с таким душком.
5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, «зенит» добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя);
6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; «зенит» до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив «Бенфике»);
7) ЦСКА единственный клуб РПЛ собравший все оригиналы трофеев на Вечное хранение.
8) Единственный титул, имеющийся в регалиях «зенита» и отсутствующий у ЦСКА, – это титул победителя Суперкубка Европы. Интересно, однако, что в августе 2005-го ЦСКА в самой концовке матча обыгрывал «Ливерпуль» 1:0 и лишь чудовищная ошибка судьи, не заметившего, как Дж. Сиссе подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота Акинфеева, не позволила армейцам довести игру до победы. В августе же 2008-го «зенит» также с минимальным преимуществом (2:1) обыгрывал другой английский клуб «Манчестер Юнайтед» и также пропустил гол, забитый с участием руки: Скоулз как заправский волейболист направил мяч в сетку рукой после навеса с фланга. «зениту», в отличие от ЦСКА, повезло: арбитр не спал и игру рукой зафиксировал. Мяч засчитан не был, а Скоулзу предъявили красную карточку. Таким образом, только несомненный судейский фактор сыграл против ЦСКА и в пользу «зенита» в данном заочном споре.
Итак, что же мы имеем? Нет ни одного трофея, который «зенит» выиграл бы раньше, чем ЦСКА. Нет ни одного достижения, которого «Газпром» достиг бы быстрее. «зенит» лишь идет по уже проторенной дорожке армейцев, при этом тратит намного больше денег, устраивая произвол.....
1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, «зенит» – только в 2007 (4 года спустя);
2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, «зенит» – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя);
3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у «зенита», (21 трофей)
4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; «зенит» повторил этот результат в 2008 (3 года спустя); И то с таким душком.
5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, «зенит» добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя);
6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; «зенит» до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив «Бенфике»);
7) ЦСКА единственный клуб РПЛ собравший все оригиналы трофеев на Вечное хранение.
8) Единственный титул, имеющийся в регалиях «зенита» и отсутствующий у ЦСКА, – это титул победителя Суперкубка Европы. Интересно, однако, что в августе 2005-го ЦСКА в самой концовке матча обыгрывал «Ливерпуль» 1:0 и лишь чудовищная ошибка судьи, не заметившего, как Дж. Сиссе подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота Акинфеева, не позволила армейцам довести игру до победы. В августе же 2008-го «зенит» также с минимальным преимуществом (2:1) обыгрывал другой английский клуб «Манчестер Юнайтед» и также пропустил гол, забитый с участием руки: Скоулз как заправский волейболист направил мяч в сетку рукой после навеса с фланга. «зениту», в отличие от ЦСКА, повезло: арбитр не спал и игру рукой зафиксировал. Мяч засчитан не был, а Скоулзу предъявили красную карточку. Таким образом, только несомненный судейский фактор сыграл против ЦСКА и в пользу «зенита» в данном заочном споре.
Итак, что же мы имеем? Нет ни одного трофея, который «зенит» выиграл бы раньше, чем ЦСКА. Нет ни одного достижения, которого «Газпром» достиг бы быстрее. «зенит» лишь идет по уже проторенной дорожке армейцев, при этом тратит намного больше денег, устраивая произвол.....
Поздравляю!
Поздравляю!