ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках — это рекорд среди клубов РПЛ

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09 июля 2020, 21:11

Московский ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне-2020/2021.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА , «армейцы» выступят в еврокубках в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом советского периода, ЦСКА сыграет в еврокубках в 27-й раз.