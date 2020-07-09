Павлюченко вошёл в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века

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09 июля 2020, 14:25

занял седьмое место в рейтинге лучших форвардов «Тоттенхэма» в XXI веке (по версии Squawka).

Следовать по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, и потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко (или Супер Пав, как его прозвали) действительно заиграл. Ему никогда не удавалось достичь ожидаемых от него высот, но у него были свои памятные моменты в футболке «шпор», как, например, гол «Интеру» на «Уайт Харт Лейн».

Первое место в списке занял . В тройку также вошли и .

Напомним, что Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В составе «шпор» он провёл 113 матчей, в которых забил 42 гола, а также становился лучшим бомбардиром Кубка Футбольной лиги 2008/09 (6 голов) и дважды признавался лучшим игроком месяца в «Тоттенхэме» (ноябрь 2008, февраль 2010).

Ранее агент Романа рассказал, что Павлюченко мог перейти в «Сандерленд».