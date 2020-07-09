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Павлюченко вошёл в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века

09 июля 2020, 14:25

Роман Павлюченко занял седьмое место в рейтинге лучших форвардов «Тоттенхэма» в XXI веке (по версии Squawka).

Следовать по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, и потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко (или Супер Пав, как его прозвали) действительно заиграл.

Ему никогда не удавалось достичь ожидаемых от него высот, но у него были свои памятные моменты в футболке «шпор», как, например, гол «Интеру» на «Уайт Харт Лейн».

Первое место в списке занял Харри Кейн. В тройку также вошли Димитар Бербатов и Робби Кин.

Напомним, что Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В составе «шпор» он провёл 113 матчей, в которых забил 42 гола, а также становился лучшим бомбардиром Кубка Футбольной лиги 2008/09 (6 голов) и дважды признавался лучшим игроком месяца в «Тоттенхэме» (ноябрь 2008, февраль 2010).

Ранее агент Романа рассказал, что Павлюченко мог перейти в «Сандерленд».

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Все комментарии
wattman
wattman
10 июля в 13:39
Хороший был нападающий, жаль, что клуб выбрал отстойный.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 19:34
Неплохое личное достижение
DXTK
DXTK ответ allemz (раскрыть)
09 июля в 18:08
ну да у сити то в топе супер Марио Баллотелли должен быть..........
DXTK
DXTK
09 июля в 18:06
Супер Пав играл в лучшем клубе лондона и поправу входит в 10 ку заслужил
112910415
112910415
09 июля в 17:28
это навсегда в истории !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 июля в 16:23, ред.
Пав в принципе довольно неплохо смотрелся в Тоттенхэме, часто не выходя в основе, а больше на замену и умудрялся забивать. Алкаш Харри его топил и гнобил, был бы другой тренер,может Ромка и заиграл на полный уровень.
allemz
allemz
09 июля в 16:11
Что говорить о клубе, у которого Павлуша находится в лучших бомбардирах))
Igo0rek
Igo0rek
09 июля в 15:13
Стоит отметить, что Павлюченко хорошо играл за шпор, но Харя его зачехлил.
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 15:03
Хреновые форварды были у Тоттенхэма в 21 веке.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 14:57
Чалов вошёл в ступор
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 14:56
Вполне почетно и даже неожиданно!!!
Bom Bom
Bom Bom
09 июля в 14:31
Жаль, что с Реднаппом не срослось, этот тренер его топил, а так Пав весьма неплохо действовал. Заслуженное место в топе.
Лаша
Лаша
09 июля в 14:30
Рэднап играть не давал. А как он выходил на замену, так сразу забивал
drug01
drug01
09 июля в 14:29
Это было давно....
Kverkfjoll
Kverkfjoll
09 июля в 14:27
Это очень хорошо.
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