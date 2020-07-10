Гендиректор «Сочи» — о контракте Кокорина: «Эта информация — вброс и фейк»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг слухи о том, что клуб предложит нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 млн евро в год.
«Сочи» предложит контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона? Эта информация — вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу.
Азмуна в европу (слишком предсказуемый)..
Азмуна в европу (слишком предсказуемый)..
Напоминаю, что у Тамбова бюджет 350 млн, при сопоставимых результатах...
Напоминаю, что у Тамбова бюджет 350 млн, при сопоставимых результатах...
трёшка - это бонус за подписание ..
трёшка - это бонус за подписание ..