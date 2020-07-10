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Гендиректор «Сочи» — о контракте Кокорина: «Эта информация — вброс и фейк»

10 июля 2020, 10:48

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг слухи о том, что клуб предложит нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой 3 млн евро в год.

«Сочи» предложит контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона? Эта информация — вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
10 июля в 19:10
Не прошло ну и не надо, а как делить будем Саня если это всё прокатит?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
10 июля в 17:51
Кокошку в Зенит,(нап неплохой +паспорт)..
Азмуна в европу (слишком предсказуемый)..
нечитайло
нечитайло
10 июля в 17:30
Да он не пойдет
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 16:05
Кокорин наверняка Сочи покинет, но им расстраиваться не стоит. На замену пришлют из Питера еще пяток ненужников : Ерохина, Шатова.......Так что сочинская скамейка не оскудеет.
ermak6848
ermak6848
10 июля в 13:12
фк " Зенит " вроде как не планирует сдать в аренду и отпустить на вольные хлеба Шурика...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
10 июля в 13:02
как оправдывается то, клоун
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 12:24
Все так и подумали)))) что просто утечка))
Брулин
Брулин
10 июля в 12:03
Это 240 млн руб...
Напоминаю, что у Тамбова бюджет 350 млн, при сопоставимых результатах...
Сп62
Сп62
10 июля в 11:55
Да заберут его в Питер, однозначно. Поэтому и фейки вбрасывают для разговоров.
kotmyshka
kotmyshka
10 июля в 11:33
и тут фейк...
112910415
112910415
10 июля в 11:24
фейк !
трёшка - это бонус за подписание ..
Kverkfjoll
Kverkfjoll
10 июля в 11:18
Кому только не лень такое придумывать.
cska vperiod
cska vperiod
10 июля в 11:07
Возможно и фейк.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 11:06
Не три миллиона предлагают, а пять.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
10 июля в 10:57
Мысли из рубашки утекли...
particular
particular
10 июля в 10:56
Однозначно, ибо фарм-клуб предназначен для слива, а не для наполнения...
Гордецкий
Гордецкий
10 июля в 10:53
Это только тема для разговора для свиных.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 июля в 10:51
Конечно фейк - три ляма для народного героя это курам насмех.
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