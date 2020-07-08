ГлавнаяНовости

ПСЖ готов платить Мбаппе 40 млн евро в год

08 июля 2020, 10:51

Руководство ПСЖ постарается убедить форварда команды Килиана Мбаппе продлить свой контракт.

Парижане готовы предложить 21-летнему футболисту новое соглашение с зарплатой в 40 млн евро. Действующий договор нападающего истекает летом 2022 года. Нынешняя зарплата Мбаппе в ПСЖ составляет примерно 20 млн евро в год.

Все новости
Официально«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
Вчера, 18:00 Комментарии10
СлухиФарфан покинул расположение «Локомотива»
Вчера, 17:45 Комментарии7
ОфициальноСугробов, Саламатов и Федчук ушли из «Тамбова»
04 августа Комментарии4
ОфициальноГлушаков решил уйти из «Ахмата»
04 августа ВидеоКомментарии60
ОфициальноСразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом
04 августа Комментарии2
Слухи37-летний Пандев решил продлить контракт с «Дженоа»
04 августа Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
08 июля в 20:55
Пусть разводит шейхов на 80млн в год ) и остается там
Nazi
Nazi
08 июля в 18:47, ред.
Да.. Мбаппе будет ослом если откажется. Париж это лучший город мира. Плюс 40 лямов. Да.. Точно будет ослом😁
3ton
3ton ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 13:40
В Зените за спасибо играют ))
kind pennywise
kind pennywise
08 июля в 13:18
Все, пропал Килиан. Вторым Рональдо не стать с жирным счётом в банке и игрой в Лиге 1
lobsterdam
lobsterdam
08 июля в 12:58
может он тогда сможет пополнить бюджет родного государства и победить в нем бедность?
Alex12357
Alex12357
08 июля в 12:35
Ну,ну,то собирается урезать зарплаты,а тут Камерунскому Эму собираются увеличивать ,что-то не сходится у журналюг?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 12:17
Мир сошёл с ума.
Чтобы удержать молодого паренька, ему удваивают и без того огромную зарплату. С этим надо что то делать, вводить потолок зарплат. Если не нравится максимум в условную десятку- иди паши на завод или в поле...
Zola
Zola
08 июля в 11:02
Мне бы такую зарплату. Хотя бы раз в жизни получить!
1-й парень
1-й парень
08 июля в 10:52
Очень крутая зарплата.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100