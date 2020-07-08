ПСЖ готов платить Мбаппе 40 млн евро в год

Руководство ПСЖ постарается убедить форварда команды Килиана Мбаппе продлить свой контракт.
Парижане готовы предложить 21-летнему футболисту новое соглашение с зарплатой в 40 млн евро. Действующий договор нападающего истекает летом 2022 года. Нынешняя зарплата Мбаппе в ПСЖ составляет примерно 20 млн евро в год.
Чтобы удержать молодого паренька, ему удваивают и без того огромную зарплату. С этим надо что то делать, вводить потолок зарплат. Если не нравится максимум в условную десятку- иди паши на завод или в поле...
Чтобы удержать молодого паренька, ему удваивают и без того огромную зарплату. С этим надо что то делать, вводить потолок зарплат. Если не нравится максимум в условную десятку- иди паши на завод или в поле...