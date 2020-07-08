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Вагнер Лав — игрок «Кайрата». Бразилец привез в Казахстан личного повара

08 июля 2020, 15:29

Пресс-служба «Кайрата» сообщает, что нападающий Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским клубом, как это и ожидалось

Бразилец прибыл в Алма-Ату с женой и ребенком, а также привез с собой личного повара. Сейчас ему подыскивают хороший особняк в предгорьях, где более свежий воздух.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 18:39
Лав крутой стал бразилец
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 18:22
зря)) он там не надолго))
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
08 июля в 17:03
На самом деле сиделка + готовит.) И много чего. Семья.
alexgurzan
alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
08 июля в 16:56
.
makkie
makkie
08 июля в 16:52
Плач Ярославны в офисе цска 😂
Footbolista
Footbolista
08 июля в 16:52
Личного повара?...жену что ли привез?)...
Charismatic
Charismatic ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 16:51
Он просто пробует блюда, а те, что ему нравятся - просит выучить повара) Чтобы если что, в другой стране кушать)
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 16:33
Классная у повара работа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 16:19
Насчет повара ничуть не удивлён. У каждого народа своя кухня и вкусовые пристрастия.
Неизвестно еще, как зайдёт ему кумыс, местные лепешки и прочие деликатесы. Так что для начала привычная кухня, а уж потом можно и попросить повара восвояси. Хорошей ему игры в Кайрате, на радость армейским и не только болельщикам...
Caniggia
Caniggia
08 июля в 16:04
Годик ещё отбегает. Удачи Ваньке!
Александр Нeвский
Александр Нeвский
08 июля в 15:49
макдональдс? Личный повар?
drug01
drug01
08 июля в 15:33
Желаем удачи и здоровья
izrafel
izrafel
08 июля в 15:30
Ясна песня......лучше все свое...:)))
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