Вагнер Лав — игрок «Кайрата». Бразилец привез в Казахстан личного повара

Пресс-служба «Кайрата» сообщает, что нападающий Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским клубом, как это и ожидалось.
Бразилец прибыл в Алма-Ату с женой и ребенком, а также привез с собой личного повара. Сейчас ему подыскивают хороший особняк в предгорьях, где более свежий воздух.
✅ Официально: Вагнер Лав игрок «Кайрата»— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) July 8, 2020
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Неизвестно еще, как зайдёт ему кумыс, местные лепешки и прочие деликатесы. Так что для начала привычная кухня, а уж потом можно и попросить повара восвояси. Хорошей ему игры в Кайрате, на радость армейским и не только болельщикам...
Неизвестно еще, как зайдёт ему кумыс, местные лепешки и прочие деликатесы. Так что для начала привычная кухня, а уж потом можно и попросить повара восвояси. Хорошей ему игры в Кайрате, на радость армейским и не только болельщикам...