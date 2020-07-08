Вагнер Лав — игрок «Кайрата». Бразилец привез в Казахстан личного повара

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08 июля 2020, 15:29

Пресс-служба «Кайрата» сообщает, что нападающий подписал контракт с казахстанским клубом, как это и ожидалось.

Бразилец прибыл в Алма-Ату с женой и ребенком, а также привез с собой личного повара. Сейчас ему подыскивают хороший особняк в предгорьях, где более свежий воздух.