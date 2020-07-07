«Барселона» намерена снизить зарплату Месси

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07 июля 2020, 15:05

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды .

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами истекает следующим летом. Недавно ходили слухи, что форвард не хочет уходить из «Барселоны», но он недоволен работой президента клуба Хосепа Бартомеу.