«Барселона» намерена снизить зарплату Месси

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси.
Контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами истекает следующим летом. Недавно ходили слухи, что форвард не хочет уходить из «Барселоны», но он недоволен работой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Перес ему не повысил зп, вот он и ушел.
Показал кто в доме хозяин)
А Бартомеу этого не сделает
Перес ему не повысил зп, вот он и ушел.
Показал кто в доме хозяин)
А Бартомеу этого не сделает
Как это сделал Роналду, когда Перес ему отказал))
Как это сделал Роналду, когда Перес ему отказал))
Я думаю это идет психологическая война с вбросами против Барсы. Ведь борьба за трофеи не окончена
Я думаю это идет психологическая война с вбросами против Барсы. Ведь борьба за трофеи не окончена
Скорее Каталония продаст Барселону Пересу, чем снизят зарплату Меське.
Скорее Каталония продаст Барселону Пересу, чем снизят зарплату Меське.
Барсуки на такое не пойдут.
А если бы такое случилось,то барсоглоры и персофаны скинулись бы своему кумиру всем миром на зарплату)
Барсуки на такое не пойдут.
А если бы такое случилось,то барсоглоры и персофаны скинулись бы своему кумиру всем миром на зарплату)