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«Барселона» намерена снизить зарплату Месси

07 июля 2020, 15:05

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами истекает следующим летом. Недавно ходили слухи, что форвард не хочет уходить из «Барселоны», но он недоволен работой президента клуба Хосепа Бартомеу.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
08 июля в 13:23
Он уже 15 лет в Барсе. Пора заглядывать что за горой. Лучше он играть не будет. Максимум что будет светить с ним это Ла Лига. Или сделать ставку на более молодых лидеров, а его продать или купить пару очень сильных молодых партнёров. Проблема не в Месси , а в остальных игроках. Месси, Суарез и ее пару игроков стабильных на ближайшие сезон второй должны играть. Пешком он может ходить, но поставь его на полицию классической 10-ки и все будет классно. Главное Бартомеу выгнать, все проблемы от него
112910415
112910415
07 июля в 21:17
хм ... маловероятные события не происходят !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
07 июля в 20:57
Ага))
Перес ему не повысил зп, вот он и ушел.
Показал кто в доме хозяин)
А Бартомеу этого не сделает
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
07 июля в 20:10
перес не отказывал, не надо врать))он ему готов был платить столько же,сколько и Юве
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 19:50
Уже не такой продуктивный как раньше
SDSPanther
SDSPanther ответ Шишанутый (раскрыть)
07 июля в 19:28
Хахахахахах ..... Ты лучше бы книжечку открыл бы .... Уроки Русского языка за 5 класс ..... ))))
Nazi
Nazi
07 июля в 19:20
Не надо волноваться дорогие болельщики лейси, просто организуйте фонд помощи месси и покройте разницу. Иначе ведь уйдет. Не с голоду же ему помирать. Не привык чел жить на лимон в месяц...
Federico
Federico
07 июля в 19:17
налетели тут смотрю, чужие деньги начнут сейчас считать)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
07 июля в 18:55
Убежит в Юве))
Как это сделал Роналду, когда Перес ему отказал))
Legend 6
Legend 6 ответ feris1 (раскрыть)
07 июля в 18:45
Срежте петуху зарплату и он сразу свалит ))) как уже было не раз)
Legend 6
Legend 6 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
07 июля в 18:41
Ага 22 гола 20 результативных, пользы меньше)
Я думаю это идет психологическая война с вбросами против Барсы. Ведь борьба за трофеи не окончена
Шатаут
Шатаут
07 июля в 18:35
Бармалей хочет хлопнуть дверью напоследок... Дурачок... Кто он, а кто Месси... Хе-хе..
Шишанутый
Шишанутый
07 июля в 17:29, ред.
Барсафаны скажут хором: "Бармалей да как ты смееш обижать нашего гномика это у всех остальных игроков зарплату нада снизить а тебя совсем выгнать и все деньги отдать Месси". Руки прочот гнома ахаха!
Belgie2020
Belgie2020
07 июля в 16:52
Инфаркт будет у ложкоеда. Это же зарплата годами шантажируя, угрожая что уйдёт заработана.
Скорее Каталония продаст Барселону Пересу, чем снизят зарплату Меське.
Игорь Волков
Игорь Волков
07 июля в 16:45
Ууу, жди заявлений об уходе из клуба
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 июля в 16:25
Надо конечно,со временем и пользы меньше чем в молодые годы,поэтому надо снизить и так получает от реклам бешенные миллионы.Апсни бы такие деньги,хотя бы 1%.
feris1
feris1
07 июля в 16:25
Чтоб гному срезали зарплату это из области сказок.
Барсуки на такое не пойдут.
А если бы такое случилось,то барсоглоры и персофаны скинулись бы своему кумиру всем миром на зарплату)
juvenale
juvenale
07 июля в 16:19
гном тогда убежит
dimagas2
dimagas2
07 июля в 15:51
Это случаем не расизм?)))
Gelious
Gelious
07 июля в 15:45
Барселона может и хочет, но Месси запрещает
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 15:21
Ну тогда Месси хлопнет дверью.
sihafazatron
sihafazatron
07 июля в 15:14, ред.
Понизят зарплату месси, когда немой скажет глухому,что слепой видел как безногий ходил по воде))
Cat01
Cat01
07 июля в 15:11
Пусть будет как будет
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:09
Давно пора это сделать.
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