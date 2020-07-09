«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Погба о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба.
Как сообщается, «красные дьяволы» начали переговоры о новом соглашении с агентом игрока Мино Райолой. Отмечается, что ход переговоров находится на начальной стадии, никакие детали сделки ещё не согласованы.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется, что контракт с французом будет продлён:
Я не могу комментировать переговоры с игроками, но, конечно, мы хотим сохранить наших лучших футболистов в клубе.
Ранее новую сделку с «красными дьяволами» подписал полузащитник Неманья Матич.