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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Погба о новом контракте

09 июля 2020, 09:10

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба.

Как сообщается, «красные дьяволы» начали переговоры о новом соглашении с агентом игрока Мино Райолой. Отмечается, что ход переговоров находится на начальной стадии, никакие детали сделки ещё не согласованы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется, что контракт с французом будет продлён:

Я не могу комментировать переговоры с игроками, но, конечно, мы хотим сохранить наших лучших футболистов в клубе.

Ранее новую сделку с «красными дьяволами» подписал полузащитник Неманья Матич.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 июля в 17:58
С учетом как он играет надо продлевать
4ел
4ел
09 июля в 12:20
с покупкой Бруно Фернандеша вроде как вразумился и не выеживается, надеюсь так и останется. Пишут, что в команде нормализовался климат и он сам доволен обстановкой. Если оно так, то такой Погба нам нужен.
Belgie2020
Belgie2020
09 июля в 11:31
Надеюсь продлит он, и останется в МЮ
Danrog
Danrog
09 июля в 11:01
Нужно продлять контракт, только толку?
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 09:54
Будет и дальше лежать на больничной койке.
Аpбитр
Аpбитр ответ Legend 6 (раскрыть)
09 июля в 09:51
Добрый день. Спасибо, поправили.
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 09:17
Зулуса гнать надо а они переговариваются.
LOpp
LOpp
09 июля в 09:15
Продали бы это бесполезное полено пока не упал в цене.
mihaluch
mihaluch
09 июля в 09:12
Успешных завершений
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