«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Погба о новом контракте

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09 июля 2020, 09:10

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником .

Как сообщается, «красные дьяволы» начали переговоры о новом соглашении с агентом игрока Мино Райолой. Отмечается, что ход переговоров находится на начальной стадии, никакие детали сделки ещё не согласованы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» надеется, что контракт с французом будет продлён:

Я не могу комментировать переговоры с игроками, но, конечно, мы хотим сохранить наших лучших футболистов в клубе.

Ранее новую сделку с «красными дьяволами» подписал полузащитник Неманья Матич.