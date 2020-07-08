«Зенит» предложил Дзюбе 3-летний контракт

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08 июля 2020, 11:22

Руководство «Зенита» намерено продлить договор с форвардом команды .

Сообщается, что «сине-бело-голубые» уже предложили 31-летнему футболисту контракт на 3 года, но игрок его пока не принял. На данный момент зарплата нападающего составляет 3,6 млн евро в год, питерцы же готовы платить Дзюбе по новому соглашению 2,4 млн евро в год. Игрок рассчитывает, что «Зенит» улучшит свое предложение.

Текущий контракт Дзюбы с клубом истекает этим летом.