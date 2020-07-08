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«Зенит» предложил Дзюбе 3-летний контракт

08 июля 2020, 11:22

Руководство «Зенита» намерено продлить договор с форвардом команды Артемом Дзюбой.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» уже предложили 31-летнему футболисту контракт на 3 года, но игрок его пока не принял. На данный момент зарплата нападающего составляет 3,6 млн евро в год, питерцы же готовы платить Дзюбе по новому соглашению 2,4 млн евро в год. Игрок рассчитывает, что «Зенит» улучшит свое предложение.

Текущий контракт Дзюбы с клубом истекает этим летом.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
10 июля в 19:29
    Союзник противников
    Союзник противников ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    08 июля в 20:16
    Шо,Карас тоже из энтих???
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Союзник противников (раскрыть)
    08 июля в 20:10
    По назначению и пробитию пенальти у них с Карасёвым семейный подряд
    Hypnoz
    Hypnoz
    08 июля в 17:25
    Мало, Артёмка ещё поторгуется ))) ! Всего 2.5 млн.. Курам на смех !
    Союзник противников
    Союзник противников
    08 июля в 17:04
      Александр Иост
      Александр Иост ответ Аксинья (раскрыть)
      08 июля в 16:35
      Это потому что глаз на полу рисуют и тыкают в него!!!
      Аксинья
      Аксинья
      08 июля в 14:08
      Приходит футболист устраиваться в фк "Зенит", а Медведев ему и говорит: "Приму, ну с условием что я тебе глаз выколю". Новичок сразу на попятую...Медведев ему говорит "Ну ладно пройдешь прописку у Дзюбы в раздевалке и можешь играть за наш клуб". Возвращается понурый новичок из раздевалки, берет договор у Медведева и спрашивает его "А что это правда что у вас в Зените все голубые?" - "Да с чего это ты взял?" - "Да пока еще ни одного одноглазого игрока не встретил"))
      Питерские гоблины
      Питерские гоблины ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      08 июля в 14:03
        112910415
        112910415
        08 июля в 14:01
        иначе нельзя - охотятся же европейские клубы, увести могут !
        makkie
        makkie ответ Медив (раскрыть)
        08 июля в 13:35
        Так вот почему подписание нового контракта с Дзюбой постоянно откладывается? 😂😂😂
        particular
        particular
        08 июля в 13:23
        Логично и рационально было бы продать это дарование, пока про него, хоть кто-то заикается... А вешать на клуб 3-х летний хомут неуёмных выплат - расточительно...
        oFANATo
        oFANATo
        08 июля в 13:22
        Осталось ещё Азмунку удержать и сладкая парочка будет неразлучной)))
        тумба-юмба
        тумба-юмба
        08 июля в 13:17
        Кому он нужен,кроме бомжей.Зашкваренный.
        Лиапор
        Лиапор
        08 июля в 13:12
        За что этому олигофрену платить такие деньжищи?? Он, что, вакцину от короновируса изобрёл?!
        Pashok00786
        Pashok00786
        08 июля в 13:11
        Будет с кокошей азмунке изменять))))
        andre_can
        andre_can ответ Медив (раскрыть)
        08 июля в 13:09
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          08 июля в 13:03, ред.
          Разницу в зарплате сразу Азмуну отчислять будут как алименты?
          Медив
          Медив
          08 июля в 12:59
          Главное, если при подписании контракта на пол упадёт ручка, то лучше её никому не поднимать
          -CaНиTaр_Лeсa-_5
          -CaНиTaр_Лeсa-_5
          08 июля в 12:56
          На время декретного отпуска у Азмуна ?
          Snake Plissken
          Snake Plissken
          08 июля в 12:48
          Вот и поиграл Артём в Европе )))
          Caniggia
          Caniggia
          08 июля в 12:45
          Ему 32 скоро, повышать оклад уже смысла нет.
          STVA 1
          STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          08 июля в 12:44
          Не дадут в Европе больше 31 -летнему игроку!Да и не нужен он!В Китай думаю Артемка сам не поедет)
          Footbolista
          Footbolista
          08 июля в 12:42
          Газпром газ пиарит...дрова покупает...нестыковочка...
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          08 июля в 12:39
          А без "сине-бело" можно?! Нее. Этот извращенец теперь только их клиент. Пусть подписывают. Вернётся Ко-ко, то ли ещё будет.
          kotmyshka
          kotmyshka
          08 июля в 12:32
          Похоже, что настолько продляют контракт, чтобы подороже продать в условный Вест Хэм
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ makkie (раскрыть)
          08 июля в 12:29
          За такие поступки в Иране. Сердара смогут отправить в зиндан⛓на пятнадцать суток. 🤣🤣🤣))).
          denmig
          denmig
          08 июля в 12:23, ред.
          berda2003
          berda2003
          08 июля в 12:23
          Дрова нынче дорогие, это понятно, а почему бревно так дорого стоит?
          Zenit_84
          Zenit_84
          08 июля в 12:19
          Лишь бы не расслабился
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
          08 июля в 12:15
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