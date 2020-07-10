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Спортдир «Оренбурга»: «У нас осталось всего 10 человек основного состава»

10 июля 2020, 14:09

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о проблемах с составом команды.

Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против «Ростова».

Как состояние футболистов с воспалением легких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им еще нужно будет долечиваться дома.

К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 июля в 20:27
Сурово
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 19:30
время покажет кто чего заслужил ))))
Стельмах
Стельмах
10 июля в 16:16
Оренбург нужно оставить в РПЛ, спартак можно и в пердив отправить.
LOpp
LOpp
10 июля в 16:08
10 чел из основного состава вполне не плохо
Footbolista
Footbolista
10 июля в 15:27, ред.
Спортдир Оренбурга: Нас мало, но мы в пуховых тельняшках...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 июля в 14:55
Никто не должен вылетать,пусть добавляют 2 команды.В чем вина Оренбурга??? Ни в чем абсолютно.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 14:55
Тренер может выйти на поле.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 14:45
Жесть конечно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 июля в 14:32
Несколько борьба, сколько выживание без особых шансов
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 14:23
Все же жаль Оренбург. Команда , как стало известно, заразилась в самолете, стюардесса была инфицирована , а замкнутом плотном пространстве подхватить вирус ничего не стоило. Вины команды нет, а наказания следуют одно за другим. Два технаря команда уже получила, играть по сути некому и команда стоит на вылет.
И где же тут спортивный принцип - непонятно ? И если команду отправят в ФНЛ - это будет просто не гуманно.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 14:21
Нашли козла отпущения.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 14:16
Не повезло команде.
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