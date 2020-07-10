Спортдир «Оренбурга»: «У нас осталось всего 10 человек основного состава»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о проблемах с составом команды.

Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против «Ростова».

Как состояние футболистов с воспалением легких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им еще нужно будет долечиваться дома.