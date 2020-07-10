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Игорь Коновалов: «Нам были нужны эти три очка в матче с „Краснодаром“»

10 июля 2020, 09:15
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами. Но у нас был свой план на игру, которого мы и придерживались на протяжении всего матча. При этом ещё в первом тайме несколько раз у нас получалось выбегать в контратаки, были неплохие возможности забить. Хорошо, что после перерыва сумели использовать один из таких шансов, а потом довести дело до победы. Считаю, что победили вполне заслуженно, сыграли достаточно организованно и дисциплинированно. Нам очень были нужны эти три очка.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 июля в 11:32
провалился Мусаев
For56tas
For56tas
10 июля в 11:22
Краснодару, похоже, ничего, кроме благородства, больше не нужно.
13ROS13
13ROS13
10 июля в 11:06
Жаль, что Краснодар коней пропускает, опять будем смотреть уныние с Ференцварошом.
cska1948
cska1948
10 июля в 10:48
Игорь Коновалов: «Нам были нужны эти три очка в матче с „Краснодаром“»
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Нам тоже нужны ваши три очка с Краснодаром!
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 10:02
Краснодар похоже не хочет в Лигу Чемпионов.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
10 июля в 09:57
Рубин с победой!
Brigar
Brigar
10 июля в 09:54
Краснодар сыграл ужасно.
cska vperiod
cska vperiod
10 июля в 09:41
Удивительная победа.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 09:31
Быкам тоже...
drug01
drug01
10 июля в 09:30
Сейчас очки всем нужны
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 09:19
Очки не нужны только Зениту, но и он так просто их не отдает.
beefs
beefs
10 июля в 09:16
а кому они не нужны...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
10 июля в 09:16
Вы их и получили.
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