Игорь Коновалов: «Нам были нужны эти три очка в матче с „Краснодаром“»

Полузащитник «Рубина» подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами. Но у нас был свой план на игру, которого мы и придерживались на протяжении всего матча. При этом ещё в первом тайме несколько раз у нас получалось выбегать в контратаки, были неплохие возможности забить. Хорошо, что после перерыва сумели использовать один из таких шансов, а потом довести дело до победы. Считаю, что победили вполне заслуженно, сыграли достаточно организованно и дисциплинированно. Нам очень были нужны эти три очка.