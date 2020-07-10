Боярский: «Высказывание Медведева о „Спартаке“ — буря в стакане воды»

Российский актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание генерального директора питерского клуба Александра Медведева, который резко выразился в адрес «Спартака».

Что же касается высказывания Медведева про «Спартак» и соответствующей реакции от «красно-белых», то я думаю, что это буря в стакане воды. Это не имеет никакого значения, это не влияет на игру и результат. Нужно заниматься спортом, а не вокруг него. Это несерьезно.