Боярский: «Высказывание Медведева о „Спартаке“ — буря в стакане воды»

Российский актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание генерального директора питерского клуба Александра Медведева, который резко выразился в адрес «Спартака».
Что же касается высказывания Медведева про «Спартак» и соответствующей реакции от «красно-белых», то я думаю, что это буря в стакане воды. Это не имеет никакого значения, это не влияет на игру и результат. Нужно заниматься спортом, а не вокруг него. Это несерьезно.
молодец!
молодец!
Даже на повторах прекрасно видно, что Максименко отбил мяч, когда тот даже на ленточке еще не был.
Я так понимаю, в Питере свои судьи и законы физики?
Даже на повторах прекрасно видно, что Максименко отбил мяч, когда тот даже на ленточке еще не был.
Я так понимаю, в Питере свои судьи и законы физики?
Ничего ведь особенного,пустячок !
Ничего ведь особенного,пустячок !
Судейство лично у меня не вызвало вопросов. Много желтых карточек? А какие не имели оснований? Пенальти имел место однозначно. Умяров проиграл позицию Миранчуку, его оттеснили корпусом, причем Джикия уже был готов страховать, так что в фоле не было необходимости. Удаление Тедеско тоже по делу. Можно понять эмоции немца, но тренер не должен себя так вести. На мой взгляд, с тех пор как судейский корпус возглавил Виктор Кашшаи, наши арбитры в целом перестали бояться, работают увереннее и жестче.
Судейство лично у меня не вызвало вопросов. Много желтых карточек? А какие не имели оснований? Пенальти имел место однозначно. Умяров проиграл позицию Миранчуку, его оттеснили корпусом, причем Джикия уже был готов страховать, так что в фоле не было необходимости. Удаление Тедеско тоже по делу. Можно понять эмоции немца, но тренер не должен себя так вести. На мой взгляд, с тех пор как судейский корпус возглавил Виктор Кашшаи, наши арбитры в целом перестали бояться, работают увереннее и жестче.
Кстати, после слов Федуна о Вилкове и Зените, нас вдруг резко начали "душить" судьи. Совпадение?
Кстати, после слов Федуна о Вилкове и Зените, нас вдруг резко начали "душить" судьи. Совпадение?
https://www.youtube.com/watch?v=i7RIoSyd7v8
Для д'Артаньяна вопрос честности никогда не стоял - он даже открыто признавался, что зарабатывал больше знакомствами бизнесменов с чиновниками Смольного (коррупцией, по факту), чем актерством, в одном интервью по глупости.
Для д'Артаньяна вопрос честности никогда не стоял - он даже открыто признавался, что зарабатывал больше знакомствами бизнесменов с чиновниками Смольного (коррупцией, по факту), чем актерством, в одном интервью по глупости.
Что позволено Юпитеру , не позволено быку - девиз чемпионата???
Что позволено Юпитеру , не позволено быку - девиз чемпионата???