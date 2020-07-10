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Боярский: «Высказывание Медведева о „Спартаке“ — буря в стакане воды»

10 июля 2020, 13:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание генерального директора питерского клуба Александра Медведева, который резко выразился в адрес «Спартака».

Что же касается высказывания Медведева про «Спартак» и соответствующей реакции от «красно-белых», то я думаю, что это буря в стакане воды. Это не имеет никакого значения, это не влияет на игру и результат. Нужно заниматься спортом, а не вокруг него. Это несерьезно.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
10 июля в 20:40
кто о чём, а Боярский о стакане)))

молодец!
ALEX26659
ALEX26659 ответ leopit (раскрыть)
10 июля в 19:39
дзюба на весь мир показал что вам нравиться...тьфу
leopit
leopit
10 июля в 19:11
Красно-белые футбольные хулиганы истерят не-по-децки...А мы чемпионы!И нам это нравится!
Заполярный
Заполярный
10 июля в 19:05
Боярский если тебя будут пошленько троллить, то ты внимания не обращай, это не имеет ни какого значения. Ты просто пой и махай шпагой.
makkie
makkie ответ Wolf77785 (раскрыть)
10 июля в 18:51, ред.
А что там мяч пересёк в матче с Тамбовом?
Даже на повторах прекрасно видно, что Максименко отбил мяч, когда тот даже на ленточке еще не был.

Я так понимаю, в Питере свои судьи и законы физики?
batman555
batman555
10 июля в 18:35
Жду высказывания Медведева после очередной Бенфики в лч)))))))))))
112910415
112910415
10 июля в 18:17
Просто повтори , Михаил, и сцену и комментарий. У тебя получится !
Ничего ведь особенного,пустячок !
Bastardo
Bastardo
10 июля в 17:59
Миша тысяча чертей спешит на помощь начальству
Wolf77785
Wolf77785
10 июля в 16:53
Даже Спартач Бубнов, опять высказался адекватно!
Судейство лично у меня не вызвало вопросов. Много желтых карточек? А какие не имели оснований? Пенальти имел место однозначно. Умяров проиграл позицию Миранчуку, его оттеснили корпусом, причем Джикия уже был готов страховать, так что в фоле не было необходимости. Удаление Тедеско тоже по делу. Можно понять эмоции немца, но тренер не должен себя так вести. На мой взгляд, с тех пор как судейский корпус возглавил Виктор Кашшаи, наши арбитры в целом перестали бояться, работают увереннее и жестче.
Wolf77785
Wolf77785 ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 16:48
Судьи вам подарили 2 гола с Тамбовом, и отменили гол, где мяч пересек, 3 результативные ошибки в пользу спартака, вам это мало?
Wolf77785
Wolf77785 ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 16:47
Я бы вас тоже послушал, вы бы восхваляли, как дзагоева с его кричалкой, так что давайте без красно-белой показухи!
spartak kursk
spartak kursk
10 июля в 16:45
Данное высказывание-показатель дозволенности....Ну и немного нравственности..
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 16:09
Скорее это плевок в стакан)))
Kverkfjoll
Kverkfjoll
10 июля в 16:08
В каком стакане воды, в бромантане.
ALEX26659
ALEX26659
10 июля в 14:56
    Союзник противников
    Союзник противников
    10 июля в 14:49
    Всё питерское хамьё объединилолсь в одном "культурном порыве",в защиту 56лов -миллионЭров.Это же свои!!!
    Caniggia
    Caniggia
    10 июля в 14:29
    Ещё один заслуженный питерский умник демонстрирует свою исключительную интеллигентность и высокое нравственное и культурное воспитание!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    10 июля в 14:28
    Что позволено Юпитеру.......
    makkie
    makkie
    10 июля в 14:16
    Послушал бы я Боярского, если бы кто-нибудь такое про Зенит ляпнул. Уже писал бы во все инстанции небось.

    Кстати, после слов Федуна о Вилкове и Зените, нас вдруг резко начали "душить" судьи. Совпадение?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    10 июля в 14:15
    Лол



    Для д'Артаньяна вопрос честности никогда не стоял - он даже открыто признавался, что зарабатывал больше знакомствами бизнесменов с чиновниками Смольного (коррупцией, по факту), чем актерством, в одном интервью по глупости.
    beefs
    beefs
    10 июля в 14:04
    Вот такие то дела...
    shlomo
    shlomo
    10 июля в 13:59
    "...Это не имеет никакого значения, это не влияет на игру и результат..." - это значит критика засохнет и рты закроются... "...Нужно заниматься спортом, а не вокруг него..." - это значит без вложений, но после рихтовки - к новым вершинам на старых дрожжах... Почти оптимистично...
    drug01
    drug01
    10 июля в 13:47
    Боярскому только романсы петь Зениту!!! Как все надоели эти хвалебные арии!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 13:46
    Вот это Миша дает??? ГАЗПРОМ разрешил публично оскорблять, подкалывать, унижать соперника, ведь все равно все решается на футбольном поле?!? Опять двойные ПРОМГАЗовские стандарты!!! Когда судья Федотов в целом безобидно затронул Зенит , то его быстренько убрали из эфира МАТЧ ТВ, предупредив остальных, что про Зенит плохого говорить себе дороже выйдет. Но как только сам Зенит , в лице господина Медведева, достаточно пошленько отозвался о сопернике - это оказалось делом вполне нормальным, вполне приличным и наказанию не подлежит. А если учесть , что ГАЗПРОМ подмял под себя весь футбольный аппарат, то все становится понятно : сам себя пороть никто не будет.
    Что позволено Юпитеру , не позволено быку - девиз чемпионата???
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    10 июля в 13:36
    Вообще не стоит высказываться о командах в нижней части турнирной таблицы.
    For56tas
    For56tas
    10 июля в 13:34
    Спартак на правду обиделся, пора оглядеться вокруг.
    ABir
    ABir
    10 июля в 13:34
    Дядя Миша прав, похоже этот Медведев действительно недалекий человек сомнительной ориентации
    Footbolista
    Footbolista
    10 июля в 13:32
    Мнение д'артаньяна - вода в стакане...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    10 июля в 13:29
    Да, толку-то это вообще комментировать? Спартачи в любом слове найдут подкуп судей, Газпром и оскорбление.
    mihaluch
    mihaluch
    10 июля в 13:28
    Буря бурей но стакан воды
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