Не угнались за «Зенитом» и могут остаться без ЛЧ. «Быкам» нужен свой вожак

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сегодня, 12:10

«Соккер.ру» — о молодом клубе, который никак не может вырасти из детских штанишек.

Проиграв «Рубину», «Краснодар» упустил возможность взять в свои руки инициативу в гонке за второй прямой путевкой в Лигу чемпионов, более того, позволил ЦСКА отодвинуть себя на четвертую строчку в таблице. Конечно, еще не все потеряно: у «быков» в запасе матч с «Динамо», а «Локомотив» и ЦСКА будут играть между собой, однако менталитет южной команды и вечное неумение сделать последний шаг к цели рождает суровые сомнения в успешности очередной кампании «Краснодара».

После возобновления сезона команда Мурада Мусаева, который месяц назад официально возглавил команду, не одержала ни одной победы на поле: ничья с «Ростовом», поражения от «Зенита» и «Рубина». С 12-го по 22-е июля — за 11 дней, «Краснодару» предстоит провести четыре матча, в которых можно провернуть колесо своей судьбы или в очередной раз спустить разбитое корыто по реке Кубань, заставив болельщиков, журналистов и экспертов искать ответ на вечный вопрос: «Чего же „Краснодару“ не хватает?»

Объективные причины

У «Краснодара» сейчас второй по стоимости состав в РПЛ , уступают только «Зениту», но травмы ведущих футболистов не позволили Мураду Мусаеву в этом сезоне почувствовать полный потенциал своей команды. Прошлым летом в расположении своих сборных получили травмы Юрий Газинский — ключевой игрок центра поля, и Виктор Классон — лидер атак команды, человек, который был для «Краснодара» Данни, Промесом или Вагнером Лавом. Швед не восстановился до сих пор.

Год назад в Краснодаре шептались о том, что Классон получил настолько сложный разрыв «крестов», что может и вовсе завязать с футболом. Сейчас это уже не кажется страшной байкой для пугливых болельщиков. Хотя мы, конечно же, искреннее желаем Виктору здоровья и возвращения на футбольное поле. Увы, беды на этом не закончились. Рекордно дорогой новичок «Краснодара», вокруг которого планировали выстраивать атаку — Реми Кабелья, через пару недель в команде тоже порвал крестообразные связки.

Француз сейчас потихоньку возвращается в игру, зато «быки» заканчивают чемпионат без ведущего форварда Ари и с экспериментами в центре обороны, где распалась основная связка Мартынович — Спаич. Чужие кадровые проблемы всегда кажутся незначительными, но «Краснодар» действительно проводит сезон-испытание, у любой команды возникли бы проблемы с таким количеством травм.

Давайте на примере чемпиона: Малком=Кабелья, у обоих дорогих новичков сезон получился скомканным, но ведь нужно еще добавить отсутствие ведущего полузащитника до декабря (Барриос), при этом один из ведущих центральных защитников не играет во второй части сезона (Ракицкий), лидер атак проводит год вне футбольного поля (Дзюба), а в летних матчах исчезает из списка доступных тренеру игроков еще один форвард (Азмун). «Краснодар» со здоровыми лидерами мог претендовать на титул.

Неискоренимый инфантилизм

Впрочем, футбол не терпит сослагательного наклонения, а у «Краснодара», помимо объективных кадровых проблем есть свойства, которые в разных обстоятельствах отодвигают команду от достижения реальных целей. Болельщики любят повторять, что «быки» гораздо младше всех своих соперников, им только 12 годиков от роду, и все у них впереди. Как будто «Зенит» и московские клубы через 20-30-50 лет состарятся, а «Краснодар» будет в расцвете сил. Это не так работает, особенно в российском футболе, и ковать железо нужно, пока оно горячо.

А «горячо» у «Краснодара» сейчас, а не в счастливом светлом будущем. Топ-клуб состоялся в провинции благодаря деньгам и воле одного человека — Сергея Галицкого. Он всячески пытается поставить свое детище всеми ногами на землю, обеспечить «Краснодару» счастливое существование и после себя, но никто не поклянется на регламенте РФС , что российский клуб останется сытым и довольным без своего теперешнего щедрого хозяина.

Это не только «Краснодара» касается, но и «Спартака», ЦСКА , «Зенита» — любого, хотя «Краснодара», пожалуй, в наибольшей степени, ведь в успехе клуба все завязано на мечтах, деньгах и энергичности Сергея Николаевича. При этом коррелировать инфантилизм на футбольном поле с «детским возрастом» футбольного клуба, неумение делать решающие шаги и апатия перед результатами — это опасный вирус, который поражает даже «старичков». Взять хотя бы лондонский «Арсенал» — классический пример.

Как лечить будем?

Забота «Краснодара» о собственном имидже иногда переходит в гиперзаботу: это клуб «хороших парней», где владелец мечтает о команде из собственных воспитанников, а победы должны добываться исключительно в ярком атакующем стиле. Хотя, последнее правило Мурадом Мусаевым несколько раз было попрано в пользу рациональности и результатов: видел «Краснодар», проявлявший тактическую гибкость и небезуспешно действовавший вторым номером.

Если не делать выходящие за рамки исключения, можно скатиться в ординарность. Или перейти в вегетативное состояние, когда границы между победами, поражениями и ничьими стираются, есть только беззлобная досада от неудач и интеллигентная радость победам. Есть ощущение, что нечто подобное происходит в «Краснодаре». Не раз задавался вопросом: а кто лидер этой команды? Не по игре, а именно по характеру. Ответа не нахожу.

Нет у «быков» футболистов-индикаторов, которые бы показали партнерам земляной вал, частокол и ров с водой между победами и поражениями. Эта разница должна чувствовать на эмоциональном уровне, не приходится рассчитывать на титул и Лигу чемпионов, пока «Краснодар» встречает неудачи смиренным: «Окей, в другой раз».

У команды Мусаева большой потенциал, но лидер клуба «Краснодар» сидит в собственной ложе, а сборище интеллигентов и инфантов уже который раз подставляет вторую щеку. «Быкам» нужен вожак, грубо говоря, свой Вернблум, иначе так и продолжат культурно уступать удобные места в турнирной таблице «пожилым».