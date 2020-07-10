Назаров в стихах связал чемпионство «Зенита» с происхождением Путина

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём инстаграме ответил обратившемуся к нему поклоннику «Зенита», который назвал «Спартак» «гнилым организмом» и «федуновой игрушкой».
Назаров ответил болельщику «сине-бело-голубых» стихотворением, в котором связал победу «Зенита» в РПЛ с тем, что Санкт-Петербург является родным городом президента Российской Федерации Владимира Путина.
Если с Дальнего Востока
Президент наш будет родом,
Сразу «Луч» Владивостока
Чемпионом станет гордым.
Поучать меня негоже,
Упрекать и хмурить брови,
Мне родная гниль дороже,
Чем придворное здоровье.
Поцелованные властью
И овеянные газом,
Наслаждайтесь этим счастьем —
Чемпионством по приказу.
Если с кухни ресторана
Президента вдруг продвинут,
Сразу, без разборок пьяных,
Пищевик займёт вершину.
Поучать не буду тоже,
Не святое это дело,
Те, кому их гниль дороже
Будут с гнилью до предела.
Поцелованные Грефом,
И пропитанные нефтью,
Наслаждайтесь своим блефом,
И не думайте о чести.
Если с кухни ресторана
Президента вдруг продвинут,
Сразу, без разборок пьяных,
Пищевик займёт вершину.
Поучать не буду тоже,
Не святое это дело,
Те, кому их гниль дороже
Будут с гнилью до предела.
Поцелованные Грефом,
И пропитанные нефтью,
Наслаждайтесь своим блефом,
И не думайте о чести.
2. О проблемах Спартака он тоже не молчит в своих стихах, так что не надо...!
3.Юбилей Симоняна был в 2016 году, а Спартак выиграл чемпионство в 2017.
По твоей логике, тогда и в прошлом сезоне, Спартаку тоже должны были купить чемпионство, ведь был юбилей Черенкова, не последнего человека в истории Спартака.
4. Я никаким боком не отношусь к Спартаку.
2. О проблемах Спартака он тоже не молчит в своих стихах, так что не надо...!
3.Юбилей Симоняна был в 2016 году, а Спартак выиграл чемпионство в 2017.
По твоей логике, тогда и в прошлом сезоне, Спартаку тоже должны были купить чемпионство, ведь был юбилей Черенкова, не последнего человека в истории Спартака.
4. Я никаким боком не отношусь к Спартаку.
убил в пьяно-нарко угаре человека ..и ведь отмажут же..
убил в пьяно-нарко угаре человека ..и ведь отмажут же..
Пох-пох и Пых-пых.....
А 3-3 сейчас на карантине. :)
Пох-пох и Пых-пых.....
А 3-3 сейчас на карантине. :)
Взрывами в Северной столице доволен.
Типа обиделись....
Взрывами в Северной столице доволен.
Типа обиделись....
В принципе, все и так понимают, у кого больше денег, у того и больше шансов выиграть чемпионат!
Гордиться ли Зениту таким чемпионством, учитывая, что из своих врспитанников никто и не играет, вопрос остается открытым.
В принципе, все и так понимают, у кого больше денег, у того и больше шансов выиграть чемпионат!
Гордиться ли Зениту таким чемпионством, учитывая, что из своих врспитанников никто и не играет, вопрос остается открытым.