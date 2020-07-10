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Назаров в стихах связал чемпионство «Зенита» с происхождением Путина

10 июля 2020, 02:11

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём инстаграме ответил обратившемуся к нему поклоннику «Зенита», который назвал «Спартак» «гнилым организмом» и «федуновой игрушкой».

Назаров ответил болельщику «сине-бело-голубых» стихотворением, в котором связал победу «Зенита» в РПЛ с тем, что Санкт-Петербург является родным городом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Если с Дальнего Востока
Президент наш будет родом,
Сразу «Луч» Владивостока
Чемпионом станет гордым.
Поучать меня негоже,
Упрекать и хмурить брови,
Мне родная гниль дороже,
Чем придворное здоровье.
Поцелованные властью
И овеянные газом,
Наслаждайтесь этим счастьем —
Чемпионством по приказу.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ NGYRZ (раскрыть)
11 июля в 15:44
Вот и здесь такой же бред...
Багров-брат
Багров-брат
11 июля в 14:47
Господину Назарову стоит пойти в поэтессы-плакальщицы, а по мне так...
Если с кухни ресторана
Президента вдруг продвинут,
Сразу, без разборок пьяных,
Пищевик займёт вершину.
Поучать не буду тоже,
Не святое это дело,
Те, кому их гниль дороже
Будут с гнилью до предела.
Поцелованные Грефом,
И пропитанные нефтью,
Наслаждайтесь своим блефом,
И не думайте о чести.
NGYRZ
NGYRZ ответ yrasikos22 (раскрыть)
11 июля в 08:22
А еще говорили, что в Ираке есть оружие массового поражения.......!
112910415
112910415
10 июля в 21:47
Неплохо в этот раз
yrasikos22
yrasikos22 ответ NGYRZ (раскрыть)
10 июля в 20:49, ред.
Чемпионат Рпл на юбилей Симоняна был 2016-2017,юбилей был 12.10.2016 как раз чемпионство в подарок,в начале сезона заказали в конце подарили...
RIR68
RIR68
10 июля в 20:28
пусть гонорар от этого стихоплётства направит Мише собутыльнику.
NGYRZ
NGYRZ ответ yrasikos22 (раскрыть)
10 июля в 20:24, ред.
1.Причем тут его состояние? Или что ты думаешь, что без него не знали, какие силы покровительствуют Зениту! Назаров просто озвучил то, что и так было всем известно!
2. О проблемах Спартака он тоже не молчит в своих стихах, так что не надо...!
3.Юбилей Симоняна был в 2016 году, а Спартак выиграл чемпионство в 2017.
По твоей логике, тогда и в прошлом сезоне, Спартаку тоже должны были купить чемпионство, ведь был юбилей Черенкова, не последнего человека в истории Спартака.
4. Я никаким боком не отношусь к Спартаку.
batman555
batman555 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
10 июля в 18:31
Занимается отмазкой вместе с "Доблестными" полицаями
batman555
batman555
10 июля в 18:29, ред.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    10 июля в 15:03
    А чего алкаша-наркомана-убийцу ефремова не слышно ?
    убил в пьяно-нарко угаре человека ..и ведь отмажут же..
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ NGYRZ (раскрыть)
    10 июля в 14:31, ред.
    Человек пьяный бред написал,подобное умный человек читать не будет,лучше бы этот человек больше афишировал проблемы своего Спартака которых очень много,кстати никто же подобным образом не обвинял Спартак из стана Зенита,кроме болел,когда вам купили чемпионство под Юбилей Симоняна.
    Petergoff
    Petergoff
    10 июля в 14:02
    Классно ты сыграл в Штрафбате, в Кухне выглядишь ништяк. Дима-береги ты нервы, не болей ты за Спартак)))))
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 13:57
    Коверканье названия клуба.
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Байкал-38 (раскрыть)
    10 июля в 13:38
    Картина маслом "Три поросёнка".
    Пох-пох и Пых-пых.....
    А 3-3 сейчас на карантине. :)
    bosun
    bosun
    10 июля в 13:22
    Спартак опустился ниже плинтуса. Кто виноват? Зенит? Газпром? Путин? Этот повар с кухни кукушкой поехал))
    bosun
    bosun ответ oFANATo (раскрыть)
    10 июля в 13:19
    Это он от безысходности. Зависть. Бессилие. Таракан кухонный ))
    NGYRZ
    NGYRZ ответ yrasikos22 (раскрыть)
    10 июля в 13:19
    Прочитайте заново стихотворение Назарова , он там ответ про "кабинеты" указал!
    oFANATo
    oFANATo
    10 июля в 13:07
    Умыл так Умыл бомжей.....👍
    Grabovsky
    Grabovsky
    10 июля в 12:28
    Назаров забыл что Уренгой Газпром в 95-97 годах был спонсором Спартака. :))
    Footbolista
    Footbolista
    10 июля в 11:52
    Браво Дима...за руль только пьяным не садись...
    Parma1972
    Parma1972
    10 июля в 11:36
    Недалёкий рифмоплет
    За адекватность
    За адекватность
    10 июля в 11:21
    Слабовато наитемнейший за "Зенит" топит, 20 лет-6 чемпионств. Следуя логике творчества Назарова Борис Николаевич видимо за "Спартак" топил круче, и гораздо качественнее в процентном отношении,8лет-7 чемпионств.
    yrasikos22
    yrasikos22
    10 июля в 11:14, ред.
    Zilborock Ответ по Всей Рпл воспитаников Зенита не меньше чем Спартака,а вы лучше посчитайте сколько воспитаников Зенита выросло в хороших игроков и сколько воспитаников Спартака за 20 лет ,вы удивитесь,да даже Зобнин и Рассказов не ваши воспитанники,только Бакаев из ваших,когда как у Зенита из смены Кузяев,Мусаев,Михаил Кержаков играют,Сутормин,я тоже приму извинения от вас...
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    10 июля в 10:58
    Уха-ха.
    Взрывами в Северной столице доволен.
    Типа обиделись....
    ABir
    ABir
    10 июля в 10:39
    Ай да Назаров: умыл так умыл газовых чемпионов. Надо было поправку в Конституцию внести, что на все сроки после обнуления "Зенит - чемпион!"
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    10 июля в 10:38
    Всё по делу сочинил !!!
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ NGYRZ (раскрыть)
    10 июля в 10:11, ред.
    Про Спартак такого не скажешь,Спартак имеет второй бюджет а находяться на 8й позиции,что то деньги им не очень помогают,или дело в том что у Спартака нет команды,нет селекции, а только 24 сытых миллионера,которые приехали в богатый середняк заработать и свалить,да и Спартак Московская команда и все кабинеты находяться там же,кому до них ближе? Спартаку или Зениту....
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    10 июля в 09:56
    Спартак с Ельцыным 9 чемпионств, без Ельцына один раз в двадцать лет на юбилей коррупционера.
    NGYRZ
    NGYRZ
    10 июля в 09:37
    Не отнять, не убавить!

    В принципе, все и так понимают, у кого больше денег, у того и больше шансов выиграть чемпионат!

    Гордиться ли Зениту таким чемпионством, учитывая, что из своих врспитанников никто и не играет, вопрос остается открытым.
    Тага Дага
    Тага Дага
    10 июля в 09:25
    Первый раз согласен с ним....
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