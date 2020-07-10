Назаров в стихах связал чемпионство «Зенита» с происхождением Путина

1594336263

10 июля 2020, 02:11

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём инстаграме ответил обратившемуся к нему поклоннику «Зенита», который назвал «Спартак» «гнилым организмом» и «федуновой игрушкой».

Назаров ответил болельщику «сине-бело-голубых» стихотворением, в котором связал победу «Зенита» в РПЛ с тем, что Санкт-Петербург является родным городом президента Российской Федерации Владимира Путина.