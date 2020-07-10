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Червиченко: «Какой эффект должно дать назначение Газизова?»

10 июля 2020, 02:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически отнёсся к назначению Шамиля Газизова на пост генерального директора московского клуба.

Думаю, приход нового гендиректора на перспективах клуба в ближайшем матче [с «Сочи»] не скажется — вряд ли Газизов выбежит на поле и поможет команде. Какой эффект это должно дать? Игроки, на мой взгляд, действовали в последних матчах на пределе своих возможностей, просто состояние у команды сейчас такое, что она уже докатывает сезон. Конфликтов с Цорном у футболистов вроде бы не было. Единственное, что может сделать Газизов, это слегка убрать нервозную обстановку, но вряд ли это принесёт быстрый результат.

На мой взгляд, путёвка в еврокубки через чемпионат уже упущена. «Уфа» её не отдаст. Максимум, кто может её потеснить, — это «Динамо». Так что, возможно, «Спартаку» вообще стоит выпустить против «Сочи» и на следующий матч против «Ахмата» молодёжь, чтобы дать основе передохнуть перед кубковым полуфиналом с «Зенитом». Только победа в Кубке может ещё как-то подсластить горькую пилюлю от проваленного чемпионата.

Газизов ранее подчеркнул, что решение уйти из «Уфы» в «Спартак» не было спонтанным.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
11 июля в 22:37
"Максимум, кто может её потеснить, — это «Динамо»"

мда. этот "эксперт" из 5 реально претендующих на место уфы клубов выбрал самый беззубый. у урала, тулы и сочи шансов куда больше, чем у москвы
Юрниекс
Юрниекс
10 июля в 16:01
Ясно какой эффект.. Все надеются что он доведет наконец дело,за которое многие брались...дотащить хрюшек до пердива..
Garrincha58
Garrincha58
10 июля в 09:11
эффект Доплера
Дикий мужчина
Дикий мужчина
10 июля в 08:12
Работать ему не дадут, рубанёт немного деньжат и домой.
Стельмах
Стельмах
10 июля в 07:54
Даст эффект 8-го места.
ДСА
ДСА
10 июля в 07:45
А никто и не говорит, что будет легко.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
10 июля в 07:43
Очередной временщик для распила средств.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 07:23
Червь знает))
Байкал-38.
Байкал-38.
10 июля в 04:15
Интересно сколько этот протянет, сезон, два?
mihaluch
mihaluch
10 июля в 03:02
Газизов в Москве порядка не наведёт
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