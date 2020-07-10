Червиченко: «Какой эффект должно дать назначение Газизова?»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически отнёсся к назначению Шамиля Газизова на пост генерального директора московского клуба.

Думаю, приход нового гендиректора на перспективах клуба в ближайшем матче [с «Сочи»] не скажется — вряд ли Газизов выбежит на поле и поможет команде. Какой эффект это должно дать? Игроки, на мой взгляд, действовали в последних матчах на пределе своих возможностей, просто состояние у команды сейчас такое, что она уже докатывает сезон. Конфликтов с Цорном у футболистов вроде бы не было. Единственное, что может сделать Газизов, это слегка убрать нервозную обстановку, но вряд ли это принесёт быстрый результат.

На мой взгляд, путёвка в еврокубки через чемпионат уже упущена. «Уфа» её не отдаст. Максимум, кто может её потеснить, — это «Динамо». Так что, возможно, «Спартаку» вообще стоит выпустить против «Сочи» и на следующий матч против «Ахмата» молодёжь, чтобы дать основе передохнуть перед кубковым полуфиналом с «Зенитом». Только победа в Кубке может ещё как-то подсластить горькую пилюлю от проваленного чемпионата.