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Директор «Барселоны»: «Игра против „Наполи“ будет для нас сродни финалу»

10 июля 2020, 15:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Директор «Барселоны» по связям с общественность Гильермо Амор прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что каталонскому клубу ещё предстоит сыграть ответный матч против «Наполи» (результат первого матча — 1:1).

Мы отчаянно хотели возвращения футбола. Он вернулся, и теперь мы готовы к лигочемпионской кампании.

Игра против «Наполи» будет для нас сродни финалу. Мы сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше.

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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 20:54, ред.
    Шатаут
    Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
    10 июля в 17:29
      mihaluch
      mihaluch
      10 июля в 17:13
      Барселоне надо приложить неимоверные усилия.
      ДСА
      ДСА
      10 июля в 17:12
      Надо не пропустить.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      10 июля в 16:30, ред.
      Наполи вполне себе по силам обыграть сейчас они на кураже, им терять нечего, а вот Барселона наоборот невнятная какая то, плюс постоянные склоки с Месси, с тренером, острая борьба с Реалом за чемпионство, могут в одном конкретном матче не сдюжить
      Tangkuban
      Tangkuban
      10 июля в 16:10
      Наверное, это так.
      eleven LC
      eleven LC
      10 июля в 15:48, ред.
      Я не знаю как Наполи пройдёт даже такую Барсу,без победы в первом матче,так что Барселона скорее всего в четвертьфинале
      И там их ждёт Бавария,которая сейчас наверно самая мощная команда мира,так что я с удовольствием посмотрю разгром Барселоны от Роберта и ко.
      STVA 1
      STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
      10 июля в 15:47
      Не тот случай. Барса никакая в этом сезоне. Все про-ли сами.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 июля в 15:45
      Наполи может и пройдут , а дальше их будет ждать "красная машина" и шансы резко уйдут в минус.
      shlomo
      shlomo
      10 июля в 15:44, ред.
      Нынче игроков Барсы, должна мучить бессонница от понимания того, сколько очков было отпущено в сезоне!.. А теперь трясутся за каждое очко, которое надо выгрызать с надеждой на ошибки и потери соперников!!... В этом сезоне многие и много прошляпили... Имею одну из самых звездных команд...:((((...конечно Мессеныш, Кусака,Гризманн способны на многое, но благословение судьбы и всплески удачи, будут, совсем, не лишними!!...
      shlomo
      shlomo
      10 июля в 15:33
      Еще бы.....и так чемпионство профукали
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