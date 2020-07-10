Директор «Барселоны»: «Игра против „Наполи“ будет для нас сродни финалу»

Директор «Барселоны» по связям с общественность Гильермо Амор прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что каталонскому клубу ещё предстоит сыграть ответный матч против «Наполи» (результат первого матча — 1:1).
Мы отчаянно хотели возвращения футбола. Он вернулся, и теперь мы готовы к лигочемпионской кампании.
Игра против «Наполи» будет для нас сродни финалу. Мы сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше.
Все таки.
Аха-ах)
Все таки.
Аха-ах)
И там их ждёт Бавария,которая сейчас наверно самая мощная команда мира,так что я с удовольствием посмотрю разгром Барселоны от Роберта и ко.
И там их ждёт Бавария,которая сейчас наверно самая мощная команда мира,так что я с удовольствием посмотрю разгром Барселоны от Роберта и ко.