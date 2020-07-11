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Конте просит на трансферы 180 млн евро

11 июля 2020, 12:53

Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер «Интера» Антонио Конте просит у руководства клуба 180 млн евро на трансферы. 

Итальянский специалист хочет навязать «Ювентусу» борьбу за Скудетто в следующем сезоне, поэтому просит деньги на усиление состава. 

Однако есть вероятность, что «Интер» сменит главного тренера. Недавно появилась информация, что Массимилиано Аллегри может сменить Конте на тренерском мостике.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 05:31
Не давать.
juvenale
juvenale
11 июля в 15:01
хахах парику уже дали 200 прошлым летом и зп 12 млн)))видимо этого мало,чтобы сассуолы,болоньи и вероны обыгрывать...а по факту все тоже четвертое место будет и вылет с позором из группы лч хаха
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 июля в 13:52
Это как раз и есть про...б Маротты. При чем серьезнейший. Он же его прекрасно знал. Если проект не предполагал тариться игроками под 200 лямов каждое ТО. А развивать и покупать молодняк( что звучало не раз) То какого хрена вы позвали Конте на 12 лямов лички? Такое ощущение что при переходе в Интер мозги сбоят даже у таких спецов как Маротта
BESTJuventus21
BESTJuventus21
11 июля в 13:22
в Юве он тоже просил, а его взяли и заменили на более крутого тренера)
Rheinfall
Rheinfall
11 июля в 13:09
В итальянской прессе появились слухи о возможной смене наставника в «Интере». Однако в данный момент клуб не рассматривает уход тренера.Однако не исключено и другое развитие событий в дальнейшем.

В то же время есть определённые разногласия по дальнейшему развитию. Конте просит несколько опытных футболистов, в то время как «Интер» планировал интегрировать в состав больше молодёжи.
shlomo
shlomo
11 июля в 13:02
Ха... Да конечно!.... Какой сострадательный президент клуба.... Глазёнки уже зряче видят 180 лимонов, а язык несёт какую-то отказную чушь...
dimagas2
dimagas2
11 июля в 13:00
Неймаруна что-ли будет брать?)))
Aguer
Aguer
11 июля в 12:59
Солидная сумма.
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 12:59
Чёт серъёзное надумал маэстро Конте.
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