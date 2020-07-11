Конте просит на трансферы 180 млн евро

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11 июля 2020, 12:53

Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер «Интера» просит у руководства клуба 180 млн евро на трансферы.

Итальянский специалист хочет навязать «Ювентусу» борьбу за Скудетто в следующем сезоне, поэтому просит деньги на усиление состава.

Однако есть вероятность, что «Интер» сменит главного тренера. Недавно появилась информация, что Массимилиано Аллегри может сменить Конте на тренерском мостике.