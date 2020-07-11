Конте просит на трансферы 180 млн евро

Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер «Интера» Антонио Конте просит у руководства клуба 180 млн евро на трансферы.
Итальянский специалист хочет навязать «Ювентусу» борьбу за Скудетто в следующем сезоне, поэтому просит деньги на усиление состава.
Однако есть вероятность, что «Интер» сменит главного тренера. Недавно появилась информация, что Массимилиано Аллегри может сменить Конте на тренерском мостике.
В то же время есть определённые разногласия по дальнейшему развитию. Конте просит несколько опытных футболистов, в то время как «Интер» планировал интегрировать в состав больше молодёжи.
В то же время есть определённые разногласия по дальнейшему развитию. Конте просит несколько опытных футболистов, в то время как «Интер» планировал интегрировать в состав больше молодёжи.