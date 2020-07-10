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Агент Гаича: «ЦСКА — большой клуб»

10 июля 2020, 18:03

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.

Он никогда не говорил, что не хочет переезжать в Россию. Это всё ложь. Ему отправили информацию о Москве, это приятный город, а ЦСКА — большой клуб.

Мы до сих пор в переговорах и ждем счастливого конца для всех. Ответили ли что-то в ЦСКА? Они до сих пор ведут переговоры с «Сан-Лоренсо». Клуб до сих пор не прислал предложения об условиях для игрока. Сейчас нужно договориться между клубами, а потом поговорим и об этом.

Проблема заключается в комиссии для агентов? Всё это ложь. Нормально, что переговоры идут нелегко, но мы стараемся найти хороший путь.

Есть шанс, что Гаича перехватит другой клуб. Он всегда мечтал попасть в большой клуб Англии, Италии или Испании. Но мы знаем, что ЦСКА — самый большой клуб в России и каждый год играет в еврокубках. Если он там проявит свои качества, то может переехать в другую страну.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответ Куплет (раскрыть)
11 июля в 14:02
Это о самой "народной" команде?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июля в 00:37
Не удивлюсь если Гаич всё-таки до ЦСКА не доедет.
Куплет
Куплет
10 июля в 23:43
Пока такими большими клубами руководят обнищавшие евреи, то можно расчиовать только на усиление из Белоруссии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 23:28
Россети тратят на ЦСКА около 5 млн евро в год. Газпром тратит на Зенит около 250 млн евро в год ( По данным РФС). Сам разницу посчитаешь , или разделить 250 на 5?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 23:26
Не надо путать термины Большой (огромный) денежный мешок и Большой ( со славной историей) клуб. Большой денежный мешок - это Зенит, Большие клубы со славной историей - это Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо.
PITER MAN
PITER MAN
10 июля в 23:03
    oFANATo
    oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
    10 июля в 22:50
    Смотря чем будешь мерить.
    У ЦСКА большого клуба - 21 трофей.
    У зенита больше денег из Газпрома.
    Так что сам определись чем мерить.
    доктоР7
    доктоР7
    10 июля в 22:10
    Ничего не сростется.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    10 июля в 21:57
    Правильно, пусть посмотрит рейтинг УЕФА ( среди российских клубов ЦСКА второй после Зенита, остальные где то позади).
    Альфи
    Альфи
    10 июля в 21:37
    Вообще не понимаю почему в последнее время так много говорят о ЦСКА,как папа Гинер допустил такое. Вон есть могучий Зенит, пусть бы его и полоскали тем более чемпионом стал, вот и трубите о нем и им приятно и всем остальным клубам спокойней.
    Харут
    Харут
    10 июля в 21:32
    Ситуация прямо скажем .....непонятная...
    VV V
    VV V
    10 июля в 21:13
    Агент Гаича: «ЦСКА — большой клуб»-что есть, то есть, это же не государственный Зенит, который только после ЦСКА взял кубок УЕФА !
    Akvarel
    Akvarel ответ serh62 (раскрыть)
    10 июля в 20:58
    Какое может быть мнение у ста человек, скоро и этих не будет.
    RIR68
    RIR68
    10 июля в 20:48
    раз в три часа разные информации. задолбали. наши так раньше переговоры не вели.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ serh62 (раскрыть)
    10 июля в 20:47
    На электричество ещё не перешёл? Быстрее переходи. Оно стремительно дешевеет, а Россети кормят коней. Заодно Газпрому козью рожу сделаешь...
    serh62
    serh62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    10 июля в 20:09
    величина клуба определяется не количеством бабла, отнятого у народа на содержание клуба, а мнением о нем разных людей, не только из России ...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 19:55
    Этот же агент буквально на днях сказал что клубы договорились давно, вопрос упирается в личный контракт.
    Но тут я думаю , агент лукавит, наверняка себе солидный бонус выхмуливает?!?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 июля в 19:52
    Ещё недавно говорили, что гинер предложил маловато, а теперь стал большой клуб. Вы уж определитесь...
    Brigar
    Brigar
    10 июля в 19:48
    Особенно большой в еврокубках.
    serh62
    serh62
    10 июля в 19:41
    кто еще не высказался по поводу статьи? что то мало и не интересно пишите господа спартаковцы и зенитчики. больше коментов, хороших и веселых.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Svartalfheim (раскрыть)
    10 июля в 19:01
    Ты имеешь в виду от минского динамо? Что было, то было.
    cska vperiod
    cska vperiod
    10 июля в 18:48
    Гинер не желает излишне платить агентам.
    cska59
    cska59 ответ LOpp (раскрыть)
    10 июля в 18:48
    По -любому .
    cska59
    cska59
    10 июля в 18:47, ред.
    Верно подмечено-самый большой клуб России.Грамотный агент.
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 июля в 18:32
    врёшь ты всё дешевка)))
    cska1948
    cska1948
    10 июля в 18:27
    Идёт обычная торговля! Продавец хочет продать подороже, а покупатель купить подешевле! Ничего нового!
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    10 июля в 18:27
    Большой клуб, то пять огребет, то четыре.
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    10 июля в 18:22
    Не понятно, это он так шутит или издевается.
    112910415
    112910415
    10 июля в 18:19
    Забавно
    Армейская душа
    Армейская душа
    10 июля в 18:15
    Ниправда! Давайти лучшы ищо фейкаф про то, как Гаич не хочет ехать в ЦСКА!
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