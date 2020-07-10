Агент Гаича: «ЦСКА — большой клуб»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.
Он никогда не говорил, что не хочет переезжать в Россию. Это всё ложь. Ему отправили информацию о Москве, это приятный город, а ЦСКА — большой клуб.
Мы до сих пор в переговорах и ждем счастливого конца для всех. Ответили ли что-то в ЦСКА? Они до сих пор ведут переговоры с «Сан-Лоренсо». Клуб до сих пор не прислал предложения об условиях для игрока. Сейчас нужно договориться между клубами, а потом поговорим и об этом.
Проблема заключается в комиссии для агентов? Всё это ложь. Нормально, что переговоры идут нелегко, но мы стараемся найти хороший путь.
Есть шанс, что Гаича перехватит другой клуб. Он всегда мечтал попасть в большой клуб Англии, Италии или Испании. Но мы знаем, что ЦСКА — самый большой клуб в России и каждый год играет в еврокубках. Если он там проявит свои качества, то может переехать в другую страну.
У ЦСКА большого клуба - 21 трофей.
У зенита больше денег из Газпрома.
Так что сам определись чем мерить.
У ЦСКА большого клуба - 21 трофей.
У зенита больше денег из Газпрома.
Так что сам определись чем мерить.
Но тут я думаю , агент лукавит, наверняка себе солидный бонус выхмуливает?!?
Но тут я думаю , агент лукавит, наверняка себе солидный бонус выхмуливает?!?