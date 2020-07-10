Агент Гаича: «ЦСКА — большой клуб»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» , рассказал о ходе переговоров с ЦСКА .

Он никогда не говорил, что не хочет переезжать в Россию. Это всё ложь. Ему отправили информацию о Москве, это приятный город, а ЦСКА — большой клуб.

Мы до сих пор в переговорах и ждем счастливого конца для всех. Ответили ли что-то в ЦСКА ? Они до сих пор ведут переговоры с «Сан-Лоренсо». Клуб до сих пор не прислал предложения об условиях для игрока. Сейчас нужно договориться между клубами, а потом поговорим и об этом.

Проблема заключается в комиссии для агентов? Всё это ложь. Нормально, что переговоры идут нелегко, но мы стараемся найти хороший путь.