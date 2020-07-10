«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

Защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера может продолжить карьеру в России.
К 29-летнему уругвайцу проявляет интерес «Зенит». «Сине-бело-голубые» готовы платить футболисту 9 млн евро в год. В текущем сезоне Кабрера провел 32 матча в Примере, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года, он перебрался в «Эспаньол» минувшей зимой из «Хетафе». Ранее слухи связывали защитника с «Ливерпулем».
вечно пачками скупают в Спартак..
вечно пачками скупают в Спартак..
Нет в Лиге таких зарплат...и в ближайшее время не будет....
Либо речь про високосный год...))
Нет в Лиге таких зарплат...и в ближайшее время не будет....
Либо речь про високосный год...))
Конечно надо именно 9 млн платить защитнику из самой слабой команды Ла Лиги
Конечно надо именно 9 млн платить защитнику из самой слабой команды Ла Лиги