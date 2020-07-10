«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

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10 июля 2020, 23:09

Защитник «Эспаньола» может продолжить карьеру в России.

К 29-летнему уругвайцу проявляет интерес «Зенит». «Сине-бело-голубые» готовы платить футболисту 9 млн евро в год. В текущем сезоне Кабрера провел 32 матча в Примере, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года, он перебрался в «Эспаньол» минувшей зимой из «Хетафе». Ранее слухи связывали защитника с «Ливерпулем».