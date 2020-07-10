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«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

10 июля 2020, 23:09

Защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера может продолжить карьеру в России.

К 29-летнему уругвайцу проявляет интерес «Зенит». «Сине-бело-голубые» готовы платить футболисту 9 млн евро в год. В текущем сезоне Кабрера провел 32 матча в Примере, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года, он перебрался в «Эспаньол» минувшей зимой из «Хетафе». Ранее слухи связывали защитника с «Ливерпулем».

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Все комментарии
vicus
vicus
12 июля в 05:44
Выплачивать будут: часть зарплаты деньгами, а часть натурой... может Азмуном))
Верг
Верг
11 июля в 16:36
9 лямов в год,примерная зарплата одних из лучших футболистов европейских чемпионатов,можете ещё что нибудь придумать
Garrincha58
Garrincha58
11 июля в 15:13
рассмешили особенно про зарплату
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 11:26
Он треть у новичка отстегнёт,на правах капитана и "за оказанные услуги".
Союзник противников
Союзник противников ответ starche (раскрыть)
11 июля в 11:24
Вся Европа заходится смехом.
Союзник противников
Союзник противников ответ ildar_3871 (раскрыть)
11 июля в 11:24
Это у питерцев в прошлом.Гегемонизм сомнительного свойства переформатировал сознание,как и по поводу "В наших цветах нет чёрного".И "культурная" тоже в далёком советском прошлом.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 11:22
УДАРенНЫЙ форвард,надо брать!!!Миллер всех аутсайдеров топ-чемпионатов Европы будет окучивать???
Footbolista
Footbolista ответ starche (раскрыть)
11 июля в 09:30
Ага...и полстраны налоги платит)...с зарплаты 12 тыс....бухгалтерские фокусы...не более...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 июля в 09:19
    МапС
    МапС
    11 июля в 09:08
    ildar_3871
    ildar_3871
    11 июля в 08:50
    В Питере нет ни одного своего футболиста зачем им футбол ?
    ballak144
    ballak144 ответ starche (раскрыть)
    11 июля в 08:42
    Скажи это Кьеллини
    starche
    starche ответ cska vperiod (раскрыть)
    11 июля в 08:34
    Зенит единственный наш клуб, который зарабатывает больше чем тратит. Надо учить матчасть.
    starche
    starche
    11 июля в 08:33
    Защитник хороший, но все-же возрастной.
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 июля в 05:39
    Народные бабки можно не считать и не экономить.
    Сергей19
    Сергей19
    11 июля в 03:09
    А не многовато ему 9 млн,да и лет ему уже 29.
    Evilhuman
    Evilhuman
    11 июля в 02:03
    Рановато утки полетели, да ещё и жирные такие, бред
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ valt134 (раскрыть)
    11 июля в 01:06
      Footbolista
      Footbolista
      11 июля в 00:37
      9 млн рублей...красная цена...
      Akvarel
      Akvarel
      11 июля в 00:32
      Все равно, что Васина купить за такие деньги.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      11 июля в 00:15
      Либо опечатка...либо автор фантаст...
      Нет в Лиге таких зарплат...и в ближайшее время не будет....
      Либо речь про високосный год...))
      oleg3k
      oleg3k
      11 июля в 00:08
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        10 июля в 23:48
        Утятина. В Зените меньше 10 лямов никому не платят.
        Лакшери
        Лакшери
        10 июля в 23:34
        Особенно после того как сказали что прийдется затянуть пояса и пересмотреть зп игроков.
        drug01
        drug01
        10 июля в 23:32
        Зенит хочет всех и сразу!
        Brigar
        Brigar
        10 июля в 23:28
        Полная чушь.
        Лаша
        Лаша
        10 июля в 23:24
        АХАХАХ ХАХАХ 9 МЛН В ГОД АХАХАХАХ КАБРЕРА. ЧЕ???
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        10 июля в 23:22
        К тому же неизвестно как на такую зарплату посмотрит известный правдолюб и знаток и ценитель "мужской " дружбы Дзюба. Ему цифра 9 млн не напротив его фамилии сильно не понравится. И тогда возможны варианты.
        Михалыч 75
        Михалыч 75
        10 июля в 23:22
        что за бред ? 9 мультов за испанского фэнээльщика ? Что за траву курил сие написавший ?
        LOpp
        LOpp
        10 июля в 23:20
        Сине-бело-голубые» готовы платить футболисту 9 млн евро в год

        Конечно надо именно 9 млн платить защитнику из самой слабой команды Ла Лиги
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